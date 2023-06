Diana Ross komt naar Sportpaleis

Antwerpen

Op 17 oktober staat een Motownlegende in het Antwerpse Sportpaleis: Diana Ross (79) houdt dan met haar ‘The Music Legacy Tour’ halt in België. Tickets voor het concert zijn te koop vanaf vrijdag 16 juni om 10 uur via greenhousetalent.com.

Diana Ross is zonder meer een icoon. Ze wordt beschouwd als één van de succesvolste zangeressen en entertainers aller tijden. Vanaf haar debuut als frontvrouw van The Supremes en tijdens haar solocarrière hertekende Ross het muzieklandschap en maakte ze de weg vrij voor hedendaagse sterren. In 2012 kreeg ze een Grammy Lifetime Achievement Award en in 2016 de Presidential Medal of Freedom, de meest prestigieuze erkenning die een Amerikaans staatsburger kan krijgen. Haar hits zijn haast ontelbaar; ‘I’m Coming out’, ‘Stop! In The Name Of Love’, ‘Upside Down’, ‘My Old Piano’ en ga zo maar door.