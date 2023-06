Zeiltripjes, uitgaansavonden én voor elke activiteit een aparte dresscode: zo viert verloofde van Thibaut Courtois haar vrijgezellen

Trouwen doet een mens niet elke dag en dus maken we er met plezier een groots feestje van. En hoewel de dag zelf natuurlijk het hoogtepunt vormt, mag een goede portie voorpret (lees: het vrijgezellenfeest) niet ontbreken. Dat weet ook Mishel Gerzig, de verloofde van Thibaut Courtois die met haar huwelijk in het vooruitzicht een heel vrijgezellenweekend organiseerde. Inclusief tot in de puntjes gepreciseerde dresscode.

Het is Shoval Gilad, graphic designer en het brein achter de vormgeving van de uitnodigingen voor het vrijgezellenfeest, die het programma van het weekend deelde op Instagram. De wit-met-blauwe programmaboekjes zien er prachtig uit en de hele trip was tot in de puntjes geregeld.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het gezelschap was afgelopen week blijkbaar in Malaga, meer bepaald in het Romano Beach Resort in Marbella. Daar genoten de genodigden van zeiltripjes, zonnige momenten aan het zwembad en uitgaansavonden om u tegen te zeggen. Maar het meest opvallende was wellicht het feit dat er per activiteit sprake was van een dresscode.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de zeiltrip moesten de dames bijvoorbeeld een blauw badpak aan. De outfits werden voorzien door Gerzig. Voor een avondje uit moest iedereen in het wit opdagen, mét hoge hakken. En voor de vlucht werd gevraagd om een jeansbroek aan te trekken, het T-shirt werd dan weer verzorgd door Gerzig zelf. Benieuwd hoe dat er dan uitzag? Wij ook. Op Tiktok en Instagram deelde Mishel enkele filmpjes van de terugvlucht, waarop het er alvast veelbelovend uitziet.