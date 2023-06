Beringen/Quorn

Helemaal blut, op 35 dollar na. Verdwaald in de Outback, zonder bereik. Snorkelen tussen de scheepswrakken als tijdelijke job. In 2019 trok Yentl Doggen (29) op wereldreis voor zes maanden. “Opeens zijn we vier jaar verder”, lacht de backpacker uit Beringen vanuit Australië.