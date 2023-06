Reengenoten en gemeente herdenken gesneuvelde vliegeniers

Oudsbergen

In Meeuwen op het Genits leggen ze elk voorjaar bloemen aan de gedenksteen voor de RAF-vliegtuigbemanning die er tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Deze keer gebeurde dit uitzonderlijk begin juni. De 7 jonge militairen worden door heemkring De Reengenoten op gepaste wijze herdacht. “Jaarlijks herdenken wij de vliegtuigcrash van 1944. In de Anjerstraat kwamen in de nacht van 21 juni op 22 juni 1944 vier Canadese en drie Britse militairen om het leven. Aan boord van het vliegtuig bevond zich een bom van 2.000 kg, die gelukkig niet tot een ontploffing kwam. Die nacht is Meeuwen aan een ramp ontsnapt”, vertelt Rik Hoogmartens. Samen met burgemeester Marco Goossens en schepen Hanne Schrooten werden er bloemen aan het monument gelegd. (rdr)