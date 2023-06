Voormalige nummer vier van de wereld Kei Nishikori viert comeback met overwinning op Challenger van Puerto Rico

Kei Nishikori heeft zijn rentree in het profcircuit niet gemist. De Japanner en voormalig nummer 4 van de wereld (in 2015) speelde dinsdag op het Challenger van Palmas del Mar in Puerto Rico zijn eerste professionele wedstrijd sinds twintig maanden en versloeg de Amerikaan Christian Langmo (ATP 333) met 6-2, 6-4 in 1 uur en 43 minuten.

De 33-jarige Nishikori onderging vorig jaar een kijkoperatie aan de heup. Zijn laatste wedstrijd dateerde al van oktober 2021 op het Masters 1.000 van Indian Wells.

Nishikori kreeg een uitnodiging voor het hardcourttoernooi in Puerto Rico en zal het in de tweede ronde opnemen tegen de Amerikaan en zevende reekshoofd Mitchell Krueger (ATP 258). Het prijzengeld bedraagt van het toernooi bedraagt 80.000 dollar (ca. 74 000 euro).

Nishikori is, na Milos Raonic, al de tweede dertiger en voormalig lid van de top 5 van de wereld die deze week zijn rentree maakt op het circuit. De 32-jarige Canadees won maandag in Rosmalen zijn eerste ATP 250-partij op gras. De laatste wedstrijd van de voormalige nummer drie dateerde van juli 2021 in Atlanta.