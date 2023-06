Wagner-topman bezoekt Russische stad met ‘wapenhandelaar des doods’: “Hij gaat Rusland sterker maken dan het nu is”

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin (62) heeft de Russische ‘wapenhandelaar des doods” Viktor Bout (56) ontmoet. De twee brachten samen een bezoek aan een rekruteringscentrum in Rusland. Volgens Prigozjin kan Bout een belangrijke rol spelen in de toekomst van Rusland.

Op berichtendienst Telegram deelde Prigozjin een foto van zichzelf met Bout. Die laatste is een voormalige militair en wapenhandelaar die in de VS een gevangenisstraf van 25 jaar uitzat, tot hij eind vorig jaar onderdeel werd van een gevangenenruil met de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner.

Bout, bijgenaamd de ‘wapenhandelaar des doods’, en de Wagner-baas trokken samen naar een rekruteringscentrum in de West-Russische stad Oeljanovsk. Het was een gezamenlijke trip, benadrukte Prigozjin, die Bout de “slimste en meest belezen persoon” noemde. “Tijdens zijn jaren in een Amerikaanse gevangenis heeft hij zichzelf heel wat geleerd, onder andere enkele talen zoals Farsi.”

Dat de VS hem wisselde met de basketbalster was een grote vergissing van hen, zo zei Prigozjin nog op Telegram. “Als hij zijn kwaliteiten toont en zijn plannen implementeert, zal Rusland veel sterker worden dan het vandaag is. Ik denk dat deze man een geweldige rol kan spelen in de toekomst van Rusland.”