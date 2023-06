Remco Evenepoel ziet het nog rooskleurig in in Ronde van Zwitserland: “Ik hoop op één superdag deze week”

Remco Evenepoel mag dan wel zeventien seconden achterstand tellen op de Deense leider Mattias Skjelmose in het klassement, voor de start van de vierde rit in de Ronde van Zwitserland zag hij het nog prima zitten. “Ik hoef de leiderstrui vandaag nog niet te pakken.”

“Door omstandigheden heb ik gisteren iets te veel werk moeten opnemen en dat heb ik cash betaald”, zei Remco Evenepoel. “Het is normaal dat ik nog niet m’n beste waarden fiets in zo’n langere klim. Zo lang zit ik nog niet terug op de fiets. Aan de andere kant voel ik me wel goed en hoop ik op betere benen dan gisteren.”

“Vandaag is een belangrijke dag, met een heel specifieke finale. Als ik een kans zie, ga ik zeker opnieuw proberen voor de ritzege proberen gaan. Maar dat moét niet. Ik hoef de leiderstrui vandaag nog niet te pakken. Er is ook nog morgen, dat is de zwaarste rit. Ik hoop op één superdag deze week.”

Wout van Aert: “Meer kans voor de vluchters”

Nadat hij gisteren de nodige punten had gepakt en klassementsman Wilco Kelderman had geassisteerd liet Wout van Aert het lopen op de slotklim. Hij kwam binnen op tien minuten van ritwinnaar Mattias Skjelmose. “Vandaag opnieuw een zware bergrit. Nu het klassement een beetje in zijn plooi ligt denk ik dat er meer kans is dat een vlucht tot aan de finish zal reiken. Voor het overige verwacht ik een gelijkaardig scenario als gisteren. Op die lastige slotklim zal het peloton ontploffen en er strijd geleverd worden tussen de favorieten. Ik wil mij vooral niet laten verrassen in het begin van de rit. Door de grote verschillen in het klassement bestaat het risico dat een grote groep een vrijgeleide krijgt. Daar moet ik voor opletten.”