Luca Brecel, Julie Nicolaes en Patro Eisden gehuldigd door Sportraad

MAASMECHELEN

Tijdens de jaarlijkse kampioenenhulde werden voetbalclub Patro Eisden, wereldkampioen snooker Luca Brecel en baanwielrenster Julie Nicolaes in de bloemen gezet. In de rand van de viering waren er prijzen voor Debby Brouwers (winnaar G-trofee), Loesha Loos (triathlon), ZVK Eisden Dorp U15 (zaalvoetbal) en Eric Engelen (opmerkelijkste jaarprestatie). Presentator Jef Opdenacker leidde in totaal zo’n vierhonderd kampioenen in zijn gekende stijl richting podium waar zij van Sportraadvoorzitter Jean Lambrechts en zijn gekostumeerde brigade een geschenk in ontvangst mochten nemen. Luca Brecel werd vertegenwoordigd door zijn vader Carlo. “Luca speelt momenteel een match in Roemenië maar had graag hier willen zijn”, aldus Carlo. (jth)