Kerkkoor Leut zingt Bach en koopt poetsproducten met opbrengst

MAASMECHELEN

Het kerkkoor Sint-Cecilia uit Leut vierde onlangs het vijftigjarig bestaan. Voor die gelegenheid zongen zij op Palmzondag in de Sint-Pieterkerk een cantate van Bach. “Ons concert bracht ook wat geld in het laatje. Wij beslisten om het geld, 1.000 euro, te verdelen tussen de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging waar ik jaren actief was en Frans Medaer”, zegt Magda Bieghs. “Frans heeft verschillende projecten lopen en Vincentius krijgt wekelijks heel wat volk over de vloer. Met die 500 euro konden wij 125 bussen poetsproducten kopen.” Afgelopen vrijdag gingen de eerste vloeibare poetsproducten al de deur uit. (jth)