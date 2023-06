Oude brandweerslangen krijgen tweede leven bij de bongo’s

Bergbongo Qamisi is er in de Antwerpse Zoo als de kippen bij als de verzorgers de brandslangen vullen. Ja, je leest het goed: de brandslangen. Ze hebben er een indrukwekkende scoubidou van gemaakt, die ze rijkelijk vullen met verse groene blaadjes.

“De brandweer vernieuwt geregeld de blusslangen en zo krijgen wij in de Zoo af en toe afgedankte brandweerslangen”, vertelt verzorgster Lotte. “Dat is een heel stevig en toch flexibel materiaal waarmee wij en de vrijwilligers van het enrichmentteam aan de slag gaan. Bij de mensapen zijn er bijvoorbeeld hangmatten gemaakt van brandweerslangen, voor de bongo’s hebben we een gigantische scoubidou gevlochten. Daar kunnen we makkelijk takjes en bladeren tussen duwen en dan kost het de dieren wat meer moeite en tijd om aan hun voedsel te geraken. Zo stimuleren we hun natuurlijke gedrag om op zoek te gaan naar voedsel.”

“Qamisi ziet meestal meteen hoe ze het voedsel kan lospeuteren uit de brandweerslangen” Lotte

Het is vooral vrouwtje Qamisi die de voedselverrijking weet te doorgronden. “Zij is heel nieuwsgierig en gaat er altijd als eerste naartoe. Ze ziet meestal meteen hoe ze het voedsel kan lospeuteren uit de brandweerslangen, maar bijvoorbeeld ook uit de ton die in het perk hangt. Qamisi is duidelijk de snelste om te weten wat er waar te rapen valt en zij neemt dan Belle en Lucah mee op sleeptouw.”

Rozenblaadjes

Qamisi en Lucah wonen al een tijdje samen in de Antwerpse Zoo, Belle is er onlangs bijgekomen. “Tot voor kort woonde ook vrouwtje Hikani hier, maar zij is enkele maanden geleden naar Planckendael verhuisd. Daar is ze in januari mama geworden van een kleintje, van wie onze Lucah de papa is.”

De dieren zien er indrukwekkend uit met hun kastanjebruine kleur en enorme spiraalvormige hoorns. “Daarmee sparren de mannen onder elkaar om hun hormonen kwijt te geraken”, lacht Lotte. “Of ze dabben met hun hoorns in de schors om zichzelf te kalmeren. Vrouwen sparren trouwens ook wel eens, zij doen dat om de hiërarchie in de groep te bepalen. Bergbongo’s leven in groepen met doorgaans één man en enkele vrouwen.”

Terwijl Lotte vertelt, knabbelt Qamisi van de groene blaadjes. Op haar vacht heeft ze een uniek strepenpatroon van tien tot zestien beige lijnen. “Ze is vooral fan van rozenblaadjes. Ze krijgen als basisvoeding luzerne en korrels, aangevuld met een extraatje zoals witloof, broccoli of andijvie. En dus rozenblaadjes, die zijn altijd als eerste op. Het feit dat daar doorns op zitten, is geen probleem. Die eten ze gewoon op.”