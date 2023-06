Mosa-RT schenkt droommachine aan De Bommesaer

Vorige vrijdag bracht een delegatie van Mosa-RT een heel bijzondere schoolbank naar Bommesaer in Kinrooi. Het was er eentje die de leerlingen van De Bommesaer in Kessenich zelf ontworpen hadden.

‘Ontwerp je eigen droommachine’, dat is het concept van MyMachine. Het werd een mooie samenwerking tussen leerlingen van de lagere school, jongeren van het secundair onderwijs en studenten van de hogeschool. Met veel enthousiasme ging het vijfde leerjaar van lagere school De Bommesaer in Kessenich aan de slag en bedachten ze een ‘Online-Offline speelplaats’. Studenten van de PXL hebben dit idee omgezet in een magische schoolbank waarin heel wat spelletjes verborgen zitten. Toen was het aan Mosa-RT om dit concept te bouwen. Het resultaat werd een speeltuin met heel wat uitdagende spelletjes zoals een minivoetbaltafel, een legoplatform met een camera, een mini-escaperoom: een echte droommachine. (roma)