29-jarige jongeman overleden na arbeidsongeval bij Incopack in Lanklaar

Woensdagochtend is een 29-jarige medewerker van Incopack in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de fabriek. De productie is stilgelegd en de meeste werknemers zijn naar huis gegaan. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht.

Het tragische ongeval gebeurde op het einde van de nachtshift, omstreeks half zes ’s ochtends, bij de fabriek van Incopack op het kruispunt van de Siemenslaan en de Vilvertstraat in Lanklaar. Incopack maakt slagroom in spuitbussen.

© Jos Thomassen

“De collega’s hebben alert gereageerd en elkaar goed opgevangen”, zegt de aangeslagen general manager Lieven Serrien. “Er wordt gezorgd voor psychische ondersteuning. We hebben onze werknemers woensdagochtend rond half tien verzameld en hen het nieuws gemeld. Ze waren uiteraard in shock. We hebben hen de keuze gelaten: hier blijven of terug naar huis gaan. De meesten kozen ervoor om huiswaarts te keren. We hebben de productie ook meteen stilgelegd. Morgenvroeg starten we weer op. Enkele medewerkers zijn nog bezig om de opgestarte productie af te werken. Onze prioriteit ligt nu bij de familie van de jongeman uit Dilsen en zijn collega’s. We zijn allemaal erg aangedaan door dit trieste gebeuren.”(jth)