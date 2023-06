Fluvius tankt kapitaal bij belegger met uitgave van groene obligatie

Distributienetbeheerder Fluvius wil met een groene retailobligatie tot 300 miljoen euro ophalen. Het gaat om een belegging over vier jaar, met een coupon van 4 procent bruto.

Netto blijft er wel minder over. Zo is er sprake van een verkoopscommissie van 1,625 procent bij de bank en op de intrest is 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Het nettorendement (netto actuarieel rendement), bedraagt zo 2,369 procent. De minimuminschrijving bedraagt 1.000 euro.

Er is bij de uitgifte sprake van een minimumbedrag van 150 miljoen euro en een maximumbedrag van 300 miljoen euro. Het bod staat open voor particuliere beleggers en, in mindere mate, gekwalificeerde beleggers. De inschrijvingen lopen van 16 juni 2023 tot en met 21 juni bij de vier grootbanken.

De opbrengst moet naar investeringen in de Vlaamse energietransitie gaan. Fluvius wil daarvoor 4 miljard euro extra investeren, boven op 7 miljard euro reguliere investeringen. De Vlaamse distributienetbeheerder wijst daarbij op de verwachte toename van elektrische wagens, warmtepompen en zonnepanelen, alsook een stijgend elektriciteitsverbruik in de industrie.