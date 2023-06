Wijnslot in Binderveld zet uitzonderlijk de deuren open

Nieuwerkerken

De familie Verelst heeft haar indrukwekkende kasteel in Binderveld, deelgemeente van Nieuwerkerken, enkele jaren geleden omgevormd tot Wijnslot Byrleveldt. “In 2019 hebben we 4.500 wijnstokken aangeplant op een terrein van zo’n anderhalve hectare groot. Normaal moet je drie jaar wachten op de eerste oogst. Maar in het microklimaat hier konden we in 2020 al de eerste druiven plukken. Daar hebben we toen zo’n 1.500 flessen eigen witte wijn van kunnen maken”, zo vertelt een trotse eigenaar Baudouin Verelst. Ondertussen steeg de jaarproductie naar meer dan 6.000 flessen, en het domein begint steeds meer te leven. Zo gingen zondag de deuren van het wijnslot open. Bezoekers konden genieten van zowel een geleid bezoek als een goed glas wijn. “Het doet ons veel plezier om de mensen hier te mogen verwelkomen. En uiteraard zijn we heel bij met de vele positieve reacties. In de toekomst willen we hier graag meer wijnevenementen gaan organiseren” zo besluit Baudouin Verelst. (len)