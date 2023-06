Origineel verblijf in Marokko? Voor ‘slechts’ 450 euro slaap je in de villa van Yves Saint Laurent

Wanneer we het hebben over haute couture is YSL één van de eerste namen die ons te binnen schiet. De Fransman drukte zijn stempel op de modewereld als geen ander en blijft tot op de dag van vandaag een naam die inspireert en intrigeert. Wil je je onderdompelen in zijn wereld? Dan boek je maar beter een tripje naar Tanger, waar je kan overnachten in Yves Saint Laurents eigen Villa Mabrouka.

De villa uit de jaren veertig bevindt zich op één van de heuvels boven de havenstad en heeft daardoor een ongerept uitzicht over de Straat van Gibraltar, lange tijd hét kruispunt van de Europese en Afrikaanse culturen. Niet moeilijk dus dat Saint Laurent en zijn partner Pierre Bergé het huis in 1990 uitkozen als hun veilige haven, hun manier om te ontsnappen aan de drukte van Parijs. Voor de inrichting deden ze een beroep op hun vriend en designer Jacques Grange, die de villa omtoverde tot een mengelmoes van stijlen.

Fast forward naar 2019, toen de villa werd overgekocht door designer Jasper Conran. Die had eerder al L’Hôtel Marrakech geopend en wilde ook Villa Mabrouka omtoveren tot een inspirerend hotel, ideaal voor modeliefhebbers en iedereen die een beetje eclectiek wel weet te appreciëren. Na vier jaar is die transformatie nu een feit en vanaf 21 juni kunnen gasten terecht in één van de twaalf suites in het hotel.

Wie graag wil weten hoe YSL het huis zelf ervaarde, boekt best de Suite Marrakech, de voormalige master bedroom van de villa. Niet goedkoop met z’n 1.300 euro per nacht, maar daarvoor krijg je wel 68 vierkante meter in ruil. Wie op zoek is naar een goedkoper alternatief kan terecht in de Suite Ouezzane, die zich bevindt in een cottage in de tuinen van de villa (ontworpen door Madison Cox) en ‘slechts’ 450 euro per nacht kost. Gasten kunnen sowieso genieten van het zwembad en het restaurant ter plaatse en wie wil kan zelfs de hele villa afhuren voor een evenement. Het trouwseizoen is tenslotte geopend.