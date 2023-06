VIDEO. Bondscoach Tedesco traint met volledige selectie: Lukaku, Batshuayi en Vertonghen maken opwachting bij Rode Duivels

Een voltallige groep van 25 Rode Duivels (21 veldspelers en vier doelmannen) is woensdagvoormiddag verschenen op het oefenveld in het trainingscomplex in Tubeke. De troepen van Domenico Tedesco stomen zich klaar voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk, zaterdag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion, en in Tallinn tegen Estland (dinsdag 20 juni).

Romelu Lukaku (Inter) en Michy Batshuayi (Fenerbahçe), die afgelopen weekend nog in clubverband in actie kwamen en later aansloten, trainden een eerste keer mee. Ook Jan Vertonghen (RSC Anderlecht), de voorbije twee dagen afwezig op de groepstraining, tekende present voor de oefensessie waarvan het eerste kwartier open was voor de pers.

Lukaku probeert in Tubeke de bittere nasmaak van de verloren Champions League-finale van zaterdag tegen Manchester City (1-0) door te spoelen. De Rode Duivel kwam net voor het uur op het veld maar die invalbeurt verliep niet onopgemerkt. ‘Big Rom’ toonde zich zeker bedrijviger dan zijn voorganger Edin Dzeko, maar liet in het slot de ultieme kans op de gelijkmaker liggen. Kevin De Bruyne moest bij City na ruim een halfuur de strijd staken met een hamstringblessure en is out voor het tweeluik.

Batshuayi trad zondag met Fenerbahçe aan in de Turkse bekerfinale tegen Basaksehir en ontpopte zich tot de held van de avond met twee doelpunten (2-0).

Woensdagnamiddag organiseert de Belgische voetbalbond (KBVB) en supportersclub 1895 in het kader van de #WirSchaffenDas-campagne een nieuwe activiteit in Tubeke: een ‘fan conference’ met meet & greet in het oefencomplex. Hierbij krijgen 200 leden van 1895 - de zogenaamde Red Insiders - de kans om het Proximus Basecamp te ontdekken tijdens een rondleiding en ze ontmoeten twee spelers: Wout Faes en Dodi Lukebakio.