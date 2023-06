Toeristen, mensen uit de paardenwereld die in Noord-Limburg verblijven, maar ook lokale inwoners: allen weten ze Coco Thai in Bree te vinden. — © Coco Thai

Toeristen, mensen uit de paardenwereld die in Noord-Limburg verblijven, maar ook lokale inwoners: allen weten ze Coco Thai in Bree te vinden. Het meest gekozen gerecht? Eend. “Toen onze leverancier stopte, hebben we hemel en aarde bewogen om exact dezelfde eend te vinden”, zegt medezaakvoerder Luc Berben.