Let op voor spambericht over koelkast van Jupiler

“Jupiler Vaderdag Giveaway: win 1 van de 750 koelkasten vol Jupiler.” Het klinkt aanlokkelijk, maar het is een spambericht dat woensdag volop de ronde doet op WhatsApp. Klik dus niet op de link.

De kans is groot dat je het bericht via een (of meerdere) contacten doorgestuurd gekregen hebt. Maar als je op de link klikt, kom je op een valse website uit en stuur je het spambericht automatisch ook naar je eigen contacten. Verwijder het bericht dus als je het krijgt. (siol)