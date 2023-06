Jef Colruyt geeft uitleg bij zijn vertrek als CEO Colruyt: “Vanaf nu ga ik supporteren”

Dinsdag raakte bekend dat Jef Colruyt, die in oktober 65 wordt, eind deze maand stopt als CEO van de Colruyt Group. Die timing is opmerkelijk, na twee woelige jaren voor de retailer. Zijn opvolger wordt Stefan Goethaert, de allereerste directeur die niet uit de familie komt. Uitleg bij zijn vertrek gaf Jef Colruyt dinsdag niet maar woensdag deed hij dat wel op een persconferentie.

© krs

“Ik ben blij dat we het gecommuniceerd hebben”, zei Jef Colruyt daar. Hij toonde zich fier over het bedrijf dat hij verlaat. “Van 1 miljard naar 11 miljard omzet, van 5.000 naar 33.000 mensen. Dat is niet slecht. Tijdens de coronacrisis hebben we ook gevoeld hoe sterk we aan elkaar hangen. Dat gevoel werd nog versterkt door de situatie in Oekraïne.”

Dat het de voorbije jaren minder ging, ging hij niet opzij. “Maar het voordeel als je stopt in een dip is dat de volgende ploeg voor de bolletjestrui kan gaan.” Vanaf nu gaat hij supporteren, zei Colruyt nog. “Jongens, meisjes, geef er een lap op.”

LEES OOK. Aandeel Colruyt opent met forse winst op beurs na aangekondigd vertrek van CEO

Zijn opvolger, Stefan Goethaert, vroeg een applaus voor zijn voorganger. “Ik kan en ga Jef niet vervangen. Maar de bedrijfscultuur staat wel overeind. Ik heb me de voorbije maanden al goed voorbereid met Stefaan (Vandamme, financieel directeur) en Jo (Willemyns, COO) en het volledige directie- en managementteam.”

De nieuwe CEO ziet vier pijlers. “Budget, gezond, duurzaam en convenience.”