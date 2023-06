KV Kortrijk bevestigt dat het in Amerikaanse handen komt: Kaminski Group neemt club over van Vincent Tan

KV Kortrijk heeft woensdagochtend “onder voorbehoud van definitieve goedkeuring” bevestigd dat eigenaar Vincent Tan de club verkoopt aan Maciek Kaminski en zijn Kaminski Group. Maciek Kaminski is een Amerikaan geboren in Polen, die een clubnetwerk wil uitrollen en volgens de geruchtenmolen 17,5 miljoen euro betaald zou hebben voor KVK. Tan betaalde in 2015 vijf miljoen.