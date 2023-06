Hulpacties voor slachtoffers van overstromingen Italië komen op gang

Het geld gaat rechtstreeks naar het noodfonds ‘Unita per l’Emilia-Romagna’ van Comites Limburgo, de officiële door Italië erkende organisatie die de belangen van Italianen in Limburg behartigt. Ook tal van Italiaanse verenigingen zijn druk in de weer om hulpacties op te zetten. Als gevolg van de overstromingen in Noord-Italië zijn 36.000 mensen geëvacueerd. Er vielen 14 doden, tal van mensen zijn vermist en de materiële schade loopt in de miljarden euro. (cn)