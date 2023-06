Samsung geeft werknemers elke maand één vrijdag vrij

Vanaf volgende week kunnen de personeelsleden die voltijds in dienst zijn en niet in een fabriek werken, die vrije vrijdag opnemen. Dat zal gebeuren in vooraf bepaalde weken, meestal de week van de 21ste, aldus de Samsung-woordvoerder.

Samsung, een bedrijf met 120.000 werknemers, stapt daarmee in een iets flexibelere werkregeling voor het personeel, naar het voorbeeld van haar lokale rivaal SK Hynix. Die had vorig jaar al ingevoerd dat personeels elke maand een vrije vrijdag kregen als ze meer dan 40 uur per week werken. Ook andere Zuid-Koreaanse technologiebedrijven voerden al flexibelere werkregelingen in.

Volgens experts toont dat alles hoe de coronacrisis de manier waarop mensen werken veranderd heeft. Zelfs in Zuid-Korea is dat merkbaar, een land dat nochtans een erg conservatieve werkcultuur heeft met veel mensen die overwerkt zijn. De beslissing van Samsung heeft dan ook duidelijk als doel om jong talent langer aan zich te kunnen biden, omdat die mensen net als in veel andere landen duidelijk aangeven meer waarde te hechten dan de balans tussen werk en privé dan vroegere generaties.