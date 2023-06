Twee jaar na hit ‘Drivers License’ brengt Olivia Rodrigo nieuwe muziek uit

Twee jaar na haar debuutalbum Sour brengt Olivia Rodrigo nieuwe muziek uit. Op Instagram kondigt de 20-jarige zangeres haar nieuwe single Vampire aan. “Mijn nieuwe lied komt uit op 30 juni! Je kan het nu al presaven, ik ben zo excited”, schrijft ze erbij. Rodrigo schreef het lied samen met producer Daniel Nigro, met wie ze ook al samenwerkte voor Sour.

20 jaar jong en ze is al drievoudig Grammy-winnares. In 2022 won ze onder andere de award voor Best Pop Solo Performance met haar hit Drivers license. Ook singles Good 4 you en Deja vu scoorden hoog in de Belgische hitlijsten. Al snel volgde Rodrigo’s eerste tour, waaronder een tussenstop in ons land. Op 19 juni 2022 trad ze op in een uitverkochte Vorst Nationaal.