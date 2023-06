Lerarentekort dwingt twee Brusselse scholen tot vier lesdagen per week in plaats van vijf

Vier lesdagen in de week in plaats van vijf. Die drastische stap zetten twee Brusselse basisscholen onder druk van het lerarentekort.

Dit moet wel de meest ingrijpende stap zijn die een school al heeft moeten nemen als gevolg van het acute lerarentekort. Twee Everse basisscholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) - Papageno en De Weg-Wijzer - hebben immers beslist om voortaan slechts vier dagen les te geven in plaats van vijf.

Het is de woensdag die er vanaf volgend schooljaar van tussenuit valt. “De kinderen kunnen dan wel naar school komen voor opvang of workshops”, zegt Lisa Janssens, directeur van de Weg-Wijzer aan VRT. “Er is dan een aanbod van lessen Engels, maar ook beeldworkshops, muziek, sport.” Niet de leraren van de school, maar externe partners zullen die activiteiten aanbieden. Ouders moeten daar ook voor betalen.

In ruil krijgen de leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wel iets meer les. “We hebben een beetje geschoven met onze uren. De dag zal iets vroeger starten, de middagpauze duurt iets minder lang, maar we stoppen nog steeds om 15.35 uur”, zegt Janssens. “We zijn ervan overtuigd dat we nog steeds kwalitatief onderwijs kunnen geven.”

Eén dag minder pendelen

De regeling moet ervoor zorgen dat er volgend schooljaar voldoende leerkrachten voor de klas zullen staan. “Heel ons lerarenteam komt uit Vlaanderen en niet uit Brussel. Op deze manier moeten ze zich één dag niet verplaatsen naar Brussel”, zegt Janssens. “We hebben toestemming gekregen van het departement onderwijs.”

Op Twitter kwamen er meteen reacties op de vierdaagse lesweek. “Geen voorstander. Onze leraren geven nú al 11% minder lesuren dan EU, aan 30% minder kinderen. Oplossing is meer efficiëntie”, reageerde professor cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent).

LEES OOK. Vier op de tien directeurs uit het middelbaar moeten examens schrappen of aanpassen door lerarentekort

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen