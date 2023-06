Trump mag campagne voeren, maar deel van entourage niet meer zien

In een bijzonder grimmig klimaat, met honderden fans van Donald Trump en tegenbetogers die hun woede in de ene of andere richting uitschreeuwden rond het gerechtsgebouw in Miami, heeft de voormalige president van de Verenigde Staten onschuldig gepleit op alle beschuldigingen. Die gaan van het ontvreemden van gevoelig overheidsmateriaal tot het tegenwerken van het gerecht en spionage.

De vraag was of ook naaste medewerker Walt Nauta, Trumps medebeschuldigde, dat zou doen. Maar omdat hij geen lokale advocaat had, kwam zijn deel van de zaak niet aan bod. Nauta is een voormalige militair die al jaren als Trumps hulpje werkt. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij het verstoppen van de documenten voor de FBI. Tegen Nauta lopen slechts vier aanklachten, maar die kunnen hem op tientallen jaren cel te staan komen. Daarom wordt er gespeculeerd dat hij zich tegen zijn baas zou kunnen keren en kroongetuige worden, maar dat lijkt voorlopig dus niet het geval.

Camera’s noch gsm’s

De sfeer rond de rechtbank was vooral luidruchtig, als een soort circus met bont verklede voor- en tegenstanders van de ex-president. De enen scholden de media uit en riepen dat alles een heksenjacht is, de anderen dat Trump een gevaar is voor de democratie en opgesloten moet worden.

Vivek Ramaswamy, een van Trumps concurrenten voor de Republikeinse nominatie, gaf een persconferentie voor het gerechtsgebouw. Hij beloofde dat als hij president wordt, hij Trump op zijn eerste dag volledige amnestie zal geven.

Nieuws uit de zitting kwam slechts mondjesmaat, omdat er camera’s noch gsm’s toegelaten waren. Volgens journalisten ter plaatse zag Trump er moe en somber uit. Tegen Politico zei hij dat hij ‘echt niet in beschuldiging gesteld wenst te worden. Het kan me niet schelen of dat goed is voor mijn ratings. Wie wil er nu vervolgd worden door het gerecht?’ Op zijn eigen sociaal netwerk Truth Social ging hij de jongste dagen ook tekeer: hij noemde speciaal aanklager Jack Smith zelfs een terrorist.

Veel wijzer werden we niet over de positie van rechter Aileen W. Cannon, over wie veel te doen is omdat zij eerder in dit dossier al tussenbeslissingen nam die in Trumps voordeel waren. Cannon, die door Trump benoemd werd, wraakte echter niet zichzelf en zal het proces dus leiden.

Kluizenaar

De zitting was relatief kort. De advocaten van Trump stonden toe dat de 37 aanklachten niet in extenso werden voorgelezen. Trump zelf straalde, met de vingers draaiend, uit dat hij hoopte dat het zo snel mogelijk voorbij was. Hoewel zowel hij als Nauta aanvankelijk formeel aangehouden werd – op federaal niveau een primeur in de Amerikaanse geschiedenis – moest van geen van beiden een mugshot genomen worden, omdat hun gezichten bekend genoeg zijn en de kans dat ze zouden vluchten niet realistisch is.

Belangrijker voor Trump is dat hij mag blijven reizen, en dus campagne voeren. Hij kreeg echter wel één belangrijke voorwaarde opgelegd. Het openbaar ministerie eiste dat hij geen contact meer mag hebben met potentiële getuigen in de zaak. Dat is op zich een logische eis, aangezien de ex-president ook beschuldigd wordt van concrete pogingen om bewijsmateriaal te verdoezelen en medewerkers onder druk te zetten.

Maar bij het onderzoek van de FBI in Mar-a-Lago, Trumps woonplaats in Florida, is zowat iederéén ondervraagd, van de tuinman tot zijn naaste medewerkers. Hij zou dus zo ongeveer een kluizenaar worden. Daarom werd er besloten tot een compromis: het team van Jack Smith moet nu een lijst opstellen van mensen die Trump absoluut niet meer mag zien: het laat zich vermoeden dat dat niet zal gaan over zijn tuinman, maar wel over hogere medewerkers in Mar-a-Lago. In welke mate dat ook Trumps campagne bemoeilijkt, moet nog blijken.

Uitstellen

De allergrootste vraag blijft voorlopig onbeantwoord, en zal in grote mate afhangen van rechter Cannon: namelijk of alle bewijsmateriaal wordt toegelaten of niet, en vooral hoe snel het eigenlijke proces van start zal gaan. Voor het openbaar ministerie zo snel mogelijk, maar Trumps team van advocaten zal ongetwijfeld alles doen om de zaak uit te stellen, tot na de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Trump zelf bezocht kort na de zitting een Cubaans restaurant in Miami, om zich te laten bezingen door zijn fans.