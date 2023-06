Ze zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de regenboog en komen met een geurtje. Trendwatchers her en der zagen er al een paar keer hét schoeisel van de zomer in. Freedom Moses. Of hoe bontgekleurde slippers het succesverhaal werden van ontwerpster Sarah Gurt, een rusteloze ziel voor wie er ooit niks ging boven... hoge hakken.