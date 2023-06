Kylian Mbappé haalt uit naar eigen fans: “Lionel Messi heeft in Frankrijk nooit het respect gekregen dat hij verdient”

“Het is nooit goed wanneer iemand als Messi vertrekt. Ik heb niet goed begrepen waarom zoveel mensen zo opgelucht waren dat hij vertrekt”, zegt Mbappé. “Men heeft het over Messi: hij moet gerespecteerd worden, maar hij heeft in Frankrijk nooit het respect gekregen dat hij verdient. Het is jammer, maar het is zo. Men zal moeten doen wat mogelijk is om hem te vervangen.”

Over zijn situatie bij de club herhaalt de aalvlugge spits dat hij “blij is volgend seizoen bij PSG te blijven” maar er “nooit gesproken is over een contractverlenging”. Mbappé bezit een eenzijdige optie om na 2024 een extra jaar te verlengen, maar heeft aan het bestuur laten weten dat niet te zullen doen.

Het voorbije seizoen van PSG leverde wel een nieuwe Franse titel op maar bracht andermaal geen succes in de Champions League. “Er waren lacunes die wij, vroeg of laat, zouden betalen. Je moet leren uit de fouten van elk seizoen, zodat je die niet opnieuw maakt”, meent Mbappé.

Het racisme in de stadions, weer actueel na incidenten met Romelu Lukaku en Vinicius jr, moet volgens hem harder worden aangepakt en er is ook meer solidariteit tussen de spelers nodig. “We moeten van het veld stappen. Dan zal men begrijpen dat het erg is. In 2023 kan het niet meer dat een minderheid het plezier in het voetbal vergalt. Als men jou als een aap behandelt, heb je geen zin meer om supporters te plezieren op het veld.”