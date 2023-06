Yellow Tigers schrijven open brief, twee dagen voor mogelijke schorsing bondscoach: “Wij willen verder met Gert Vande Broek”

Twee dagen voor de uitspraak van de Tuchtraad over het lot van coach Gert Vande Broek voeren de nationale volleybalvrouwen de druk op. “Wij willen naar het EK met het huidige coaching team o.l.v. Gert Vande Broek. En laat dat onze keuze zijn, waar we als hele ploeg 100% achter staan, maar waarvoor we ook respect vragen”, schrijven dertien internationals in een open brief.

Belgisch volleybalbondscoach Gert Vande Broek wordt beschuldigd van mentaal grensoverschrijdend gedrag voor zijn behandeling van speelsters. Na getuigenissen van onder meer zes voormalige Yellow Tigers eiste het Bondsparket eind vorige maand minstens twee jaar schorsing. Ook speelsters van de huidige selectie maakten hun grieven over aan het Bondsparket. Nu vrijdag volgt de uitspraak.

Ondertussen zetten een aantal topnamen van de Yellow Tigers druk op dat Bondsparket door openlijk hun steun te betuigen aan Gert Vande Broek. Afgelopen zondag waarschuwde topspeelster Britt Herbots al dat ze overweegt om komende zomer niet deel te nemen aan het EK in eigen land als Vande Broek aan de kant wordt geschoven. Woensdag ondertekenden dertien internationals een open brief bij Sporza met als boodschap bovenaan: “Wij willen verder met Gert Vande Broek”.

“We trainen elke dag hard en intens, in de beste omstandigheden, in een omgeving met zeer veel vertrouwen en respect tussen speelsters en staf om onze doelen te bereiken en het Belgische damesvolleybal op de kaart te zetten. Onze dagelijkse aanwezigheid is het bewijs van ons engagement naar de huidige staf”, schrijven de Yellow Tigers. “Wij willen naar het EK met het huidige coaching team o.l.v. Gert Vande Broeck. En laat dat onze keuze zijn, waar we als hele ploeg 100% achter staan, maar waarvoor we ook respect vragen.”

Vette koeien

Vande Broek kwam in opspraak na een tv-reportage in december 2021 waarin ex-internationals hem beschuldigden van mentaal grensoverschrijdend gedrag. Ze getuigden over fatshaming, beledigingen en een toxisch klimaat, waarbij woorden als discotheekwijven, vette koeien en kutwijven vielen. Het Bondsparket van de Vlaamse Volleybalbond startte na die reportage een onderzoek op. Tientallen getuigen werden gehoord – voornamelijk atletes maar ook mensen uit de entourage. Een aanzienlijk aantal speelsters van drie, vier generaties (de huidige inbegrepen) laakten niet alleen zijn agressieve aanpak, maar viseerden ook de manier waarop de 56-jarige Limburger een machtspositie had uitgebouwd.

Twee jaar schorsing geëist, uitspraak op vrijdag

Op 11 januari 2023 besloot het Bondsparket dat er wel degelijk sprake was van (mentaal) grensoverschrijdend gedrag. Twee weken geleden vroeg die instantie aan de Tuchtraad om Vande Broek voor minstens twee jaar en met onmiddellijke ingang te schorsen. De advocaten van de bondscoach spraken van een karaktermoord en eisten de vrijspraak. De Tuchtraad maakt vrijdag zijn besluit bekend. Tegen die uitspraak is nog beroep mogelijk.