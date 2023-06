Influencer deelt gênante plaats (en omvang) van haar tattoo: “Reusachtig insect dat in mijn bilspleet verdwijnt”

Wie zich een tatoeage wil aanschaffen, laat dat plan beter even “marineren” om niet overhaast te werk te gaan. Dat is de boodschap van Victoria, een Amerikaanse influencer. De vrouw toonde onlangs haar “grootste fout” aan haar volgers: een gigantische tattoo van een libel op haar rug. “Hij verdwijnt eigenlijk in mijn bilspleet”, aldus Victoria.

“Het symboliseerde herboren worden toen ik de tattoo liet zetten”, legt de Amerikaanse lifestyle-blogger uit in haar video op Tiktok. “Maar nu is het gewoon een reusachtig insect op mijn rug.” Ze overweegt om de libel weg te laten halen, maar talloze fans reageerden dat ze de tatoeage toch mooi vinden. “Misschien een tikkeltje te groot”, klinkt het in de reacties op de video. “Maar zeker niet lelijk of gênant. Misschien gewoon een beetje laten bijwerken in plaats van te verwijderen?”

