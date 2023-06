Albanië annuleert overleg met Kosovo vanwege spanningen in Noord-Kosovo

Vanwege de aanhoudende spanningen in het noorden van Kosovo, waar vooral Serviërs wonen, heeft de Albanese minister-president Edi Rama een gezamenlijk regeringsoverleg met de Kosovaarse overheid afgezegd.

Rama had een kleiner format voorgesteld voor de ontmoeting in de Kosovaarse stad Djakovica, zo zei de minister-president dinsdagavond. De Kosovaarse minister-president Albin Kurti wees dat voorstel echter af.

De Kosovaarse regering betreurt dat het overleg niet doorgaat. Bij de vergadering zouden 13 bilaterale akkoorden op vlak van economie, justitie, onderwijs en cultuur worden ondertekend, aldus een verklaring die dinsdagavond in Pristina is gepubliceerd. Volgens de Kosovaren zijn de burgers het slachtoffer van de annulatie.

In het door bijna uitsluitend Serviërs bevolkte noorden van Kosovo viel eind mei een Servische menigte NAVO-troepen aan. Daarbij vielen tientallen gewonden.

Geen autonomierechten

Servië houdt de regering van Kurti verantwoordelijk voor het recente conflict. Volgens Belgrado verankerde Pristina tot op heden geen autonomierechten voor Serviërs in Kosovo. De Albanese minister-president onderhoudt goede relaties met de Servische president Aleksandar Vucic en legde onlangs - op eigen initiatief - een concept voor zulk autonoom statuut voor. Volgens Pristina gaat het om een ontoelaatbare inmenging.

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. In Kosovo wonen zowat 120.000 Serviërs, terwijl de overige 1,8 miljoen voornamelijk Albanezen zijn. (belga)