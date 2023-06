Jennifer (38) trekt er dagelijks op uit om vintage spullen te verzamelen: “Mijn eerste stuk kocht ik op mijn twaalfde”

Een reisje terug in de tijd met Jennifer Kesteleyn (38), zaakvoerster van vintagewinkel Wunderkammer. In haar huurappartement in Gent, dat ze deelt met haar vriend Wouter en zijn twee kinderen, staat een bont allegaartje aan verzamelobjecten uitgestald. “Ik neem mijn interieur niet te au sérieux. Er mag een hoek af zijn.”

“Elke dag trek ik eropuit om producten aan te kopen voor mijn winkel. Voor unieke spullen met een verhaal maak ik echter regelmatig een plekje vrij in mijn interieur, waardoor leuke objecten vaak onbedoeld in mijn volle appartement terechtkomen in plaats van in mijn winkel. Dat is de keerzijde van de medaille. (lacht) Zo is mijn houten beeld van de hindoeïstische halfgod Garuda uiteindelijk ook bij mij thuis beland. Toen ik er als bij toeval op botste op Facebook Marketplace, wist ik dat ik het gewoonweg moest hebben. Toch plaatste ik het eerst een tijdje in de winkel, maar uiteindelijk heb ik het voor mezelf opgeëist. Ik kon zo’n uitzonderlijk stuk niet aan mijn neus laten voorbijgaan. Hoewel soortgelijke beelden niet bepaald zeldzaam zijn, had ik er nog nooit eentje in een dergelijk groot formaat gespot. Zo meet dit beeld bijna twee en een halve meter in lengte.”

“Ook mijn voorliefde voor exotisme en het verhaal erachter speelt mee. Het beeld belandde in België via een antiquair, die verschillende gelijkaardige beelden kon opkopen van een Indonesische sekte en ze hierheen verscheepte. Een tof koppel kocht het beeld en had het twintig jaar in hun bezit. De man had er zelfs zijn allereerste loon aan uitgegeven. Ze verkochten het met pijn in het hart aan mij, omdat ze een huis in Polen geërfd hadden en ze daarheen zouden verhuizen. Het beeld meenemen was onmogelijk. Ik doe het in elk geval nooit weg. Ik ben nogal gehecht aan mijn spullen. En als ik er niet meer ben, komt het bij mijn oudste pluszoon terecht. Die is er net zo verzot op. In zijn slaapkamer staat nu al een kleinere versie, die ik hem cadeau gaf voor zijn verjaardag.”

© Kaat Pype

“Het beeld moet nu zo’n tachtig tot negentig jaar oud zijn. Het is bijna antiek. Het verkeert nog steeds in een fantastische staat, op één ontbrekende klauw na. Misschien laat ik dit ooit restaureren, maar het heeft zo wel z’n charmes. Mijn liefde voor oude spullen heb ik met de paplepel meegekregen. Mijn ouders waren verwoede verzamelaars. Hoofdzakelijk van antiek. Ze namen me altijd mee op sleeptouw. Mijn eerste stuk kocht ik al op mijn twaalfde. Daaruit vloeide mijn uitgebreide collectie zonnespiegels voort. Onbewust lijkt dit toch een grote invloed op mij uitgeoefend te hebben. (lacht)It’s a way of life.”

Mijn favoriete periode

“Hoewel veel periodes mij weten te bekoren, heb ik wel een lichte voorkeur voor art deco. Dat past perfect in elk interieur. Klassiek of modern. Helaas zijn stukken uit deze periode, die van korte duur was, niet gemakkelijk te vinden. De stijl is nu ook erg populair bij het jonge publiek. ”

Leuke interieurtip

“Ik neem mijn interieur vooral niet te au sérieux. Alles wat ik mooi vind, krijgt er een plaatsje. Je kan je hele huis volplaatsen met de mooiste verzameling aan designklassiekers, maar dan ontbreekt elke vorm van persoonlijkheid. Er mag een hoek af zijn.”

Shoppingtip?

“Als je zelf op jacht wil naar schatten, moet je vroeg uit bed. Erg vroeg. Leuke spullen vinden vraagt volharding. Je botst er niet zomaar op tijdens een namiddagje op een rommelmarkt.” (lacht)

Buitenkansje

© Kaat Pype

“Op het verkoopplatform 1stDibs zag ik mijn droomtafel van Angelo Mangiarotti voor het eerst. Hij was onbetaalbaar. Eén jaar lang hield ik hoopvol de pagina in de gaten tot er plots ééntje op 2dehands.be opdook. Ik kom hem daar tot slot voor minder dan één derde van de prijs op 1stDibs kopen, omdat een gerenommeerde dealer er snel vanaf moest. Mijn geluk kon niet op.”

Bloemenpracht

© Kaat Pype

“Lampen zijn mijn grootste obsessie. Daar krijg ik nooit genoeg van. Het hele huis staat er vol van. Er één favoriet uit kiezen is moeilijk, maar deze Daffodil vloerlamp van Peter Bliss uit de jaren tachtig is nu wel mijn paradepaardje. Er is een hoek af. Dat vind ik plezant. Ik bemachtigde hem enkele weken geleden in het zuiden van Frankrijk.”

Art nouveau

© Kaat Pype

“Op een Franse professionele markt kocht ik dit kleine, schattige tafeltje van de Franse meubelontwerper Louis Majorelle aan. Het was een echte coup de foudre. Omdat het gesigneerd is, heeft het me een flinke duit gekost, maar het is het meer dan waard. Louis Majorelle was een belangrijke figuur binnen zowel de art nouveau en daarna de art deco.”

Kreeft op het menu

© Kaat Pype

“Ik ben verzot op vissen. Overal in huis, zelfs tot in het toilet, staan er keramieken vissen uitgestald. Als ik er ergens eentje zie, kan ik er niet aan weerstaan. Doordat je ze regelmatig ziet opduiken, heb ik al een flinke verzameling bijeengespaard. Mijn kreeftenpotten zijn zeldzamer. Over hun herkomst en hun leeftijd weet ik niets, hoewel sommige soortgelijke stuks al meer dan honderd jaar oud zijn.”

