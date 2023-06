Amerikaanse rechter blokkeert voorlopig overname gamesgigant Activision door Microsoft

Een rechter in het Amerikaanse Californië houdt de overname van computerspelontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft voorlopig tegen. Volgens de rechter is dat noodzakelijk om de huidige situatie te behouden, terwijl de Amerikaanse privacyregulator FTC de overname aanvecht.

De FTC had in december al juridische stappen ondernomen uit mededingingsbezwaren. Volgens de regulator zou Microsoft door de overname te veel macht krijgen. Maandag ondernam de FTC actie met een noodverzoek bij de rechtbank, om beide bedrijven voorlopig uit elkaar te houden.

“Microsoft en Activision mogen de voorgestelde transactie niet finaliseren (...) tot vijf werkdagen zijn verstreken nadat het hof een beslissing heeft genomen over het verzoek van de FTC”, aldus rechter Edward Davila. Op 22 en 23 juni is een hoorzitting gepland over een gerechtelijk bevel op de langere termijn.

Concurrentie

De FTC vreest dat Microsoft - dat met de Xbox over een eigen spelconsole beschikt - nieuwe games van Activision en gevestigde waarden exclusief zou kunnen voorbehouden voor zijn console en clouddiensten, ten koste van de Japanse rivalen Sony met zijn Playstation en Nintendo met zijn Switch, of ze onder veel slechtere voorwaarden aanbieden aan zijn concurrenten.

Beide bedrijven verzekeren dat de fusie dan weer tot een grotere keuze op de videospelletjesmarkt zou leiden en in het voordeel zou zijn van de spelers, de Amerikaanse werknemers en de aandeelhouders. Maandag hadden beide bedrijven al positief gereageerd op de maatregel van de FTC, die volgens hen de procedure zal versnellen.

Omstreden

De overname is ook buiten de VS omstreden. De Britse concurrentiewaakhond sprak in april zijn veto uit over de deal. Microsoft en Activision gingen daartegen in het verweer. De mededingingsautoriteiten van de EU keurden de transactie vorige maand onder voorwaarden goed.

Microsoft en Activision Blizzard hadden de controversiële miljardendeal in januari 2022 aangekondigd. Het computerbedrijf wil bijna 69 miljard dollar op tafel leggen voor de maker van onder meer ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’ en ‘Candy Crush’. Het gaat om de grootste overname ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse softwarereus.