Leopoldsburg

Tijdens de recente gemeenteraadszitting stelde de VB-fractie voor om lid te worden van het Vlaams bijeninstituut. Er werd voorlopig niet gestemd over dit voorstel omdat het volgens schepen voor milieu Franky Geypen (Vooruit) aangewezen was om eerst het advies in te willigen bij de plaatselijke milieuadviesraad.