Zo gingen we te werk bij het samenstellen van de Talent Top 50

Voor de samenstelling van de Talent Top 50 - een verzameling van de vijftig grootste voetbaltalenten van ons land - is het Nieuwsblad niet over één nacht ijs gegaan. Zo gingen we te werk.

In totaal stuurden meer dan twintig jeugdscouts en -trainers van Belgische en buitenlandse eersteklasseploegen én nationale selecties hun persoonlijke top twintig van de grootste Belgische talenten in. Uit die meer dan twintig rangschikkingen werd uiteindelijk één grote top vijftig gedistilleerd.

Veel juryleden kregen, gezien de zeer waardevolle informatie die wordt vrijgegeven, van hun werkgever geen officiële toestemming om mee te werken aan de samenstelling van Talent Top 50. Daarom is in onderling besloten om alle stemmers anoniem te houden. Dat is de expertise van de jury alleen ten goede gekomen.

23 jaar en jonger

De maximale leeftijd van de spelers in de lijst is 23 jaar. De jury kon alleen kiezen voor spelers geboren na 1 januari 2000 omdat dat ook het selectiecriterium betrof voor het beloften-EK, waar de Jonge Duivels op woensdag 21 juni hun eerste wedstrijd spelen tegen Nederland.

De minimale leeftijd van de spelers in de lijst is dan weer veertien jaar. De jury kon alleen stemmen op voetballers geboren voor 31 december 2008 omdat die spelers allemaal nog dit jaar hun vijftiende verjaardag vieren – of al gevierd hebben. Vijftien jaar is in België de leeftijd waarop een voetballer zijn eerste profcontract kan tekenen. Ook de voetbalbond begint pas actief spelers te scouten vanaf veertien jaar.

