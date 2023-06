Zes jaar geleden pas opgericht, nu al eerste NHL-titel: Vegas Golden Knights winnen Stanley Cup (en ja, daar past een baby in)

De Vegas Golden Knights hebben de Stanley Cup in de NHL gewonnen. Voor het team uit Las Vegas is het de eerste titel in de Noord-Amerikaanse ijshockeyliga.

In de finale versloegen de Golden Knights de Florida Panthers met 4-1. Dinsdag behaalde het team van coach Bruce Cassidy een beslissende 9-3 overwinning in deze best-of-seven.

Met negen treffers evenaarden de Golden Knights het finalerecord in de NHL. Alleen de Toronto Maple Leafs in 1942 en de Detroit Red Wings in 1936 konden in een wedstrijd om de Stanley Cup eveneens negen keer scoren.

De Canadese international Mark Stone eiste een hoofdrol op met drie doelpunten. Zijn teamgenoot Jonathan Marchessault werd uitgeroepen tot beste speler. Hij kroonde zich met dertien treffers tot topschutter van de finale.

De Vegas Golden Knights werden opgericht in 2017. Het is de eerste keer dat een team zich zo snel tot kampioen kan kronen. Het vorige record was in handen van de Philadelphia Flyers. Die wonnen in 1974 in hun zevende seizoen de Stanley Cup.

De Florida Panthers blijven door het verlies wachten op een eerste NHL-titel. In 1996 verloren ze een eerste finale tegen Colorado.

