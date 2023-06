Chinese shoppingapp Temu verovert in recordtempo Belgische markt met ‘gratis producten’

De app is een hit bij jongeren, via influencers op TikTok. — © NurPhoto via Getty Images

Twee weken na de release in België, is het Chinese Temu de meest gedownloade shoppingapp. Het geheim achter het plotse succes? Pakketjes betaalt u niet met geld, maar met uw data.

Temu (uitgesproken als ti-moe) is een Chinese webwinkel, die eerst gelanceerd werd in de Verenigde Staten en daarna in Europa. Het heeft het uitgebreide aanbod van AliExpress en de extreem lage prijzen van Shein. Je vindt er bijna alles: van koptelefoons, schoenen, schoolspullen, make-up, douchekoppen tot bakvormen.

De app lijkt vooral in trek te zijn bij jongeren. ‘Dat komt door het hoge gadgetgehalte en de lage prijzen’, legt digitaal strateeg Bart De Waele uit. Jongeren komen met Temu in aanraking doordat zij zo’n anderhalf uur per dag op Tiktok te vinden zijn.

En laat dat nu net de plaats zijn waar influencers met lovende woorden in shoplogs spreken over het Chinese platform. Zij slagen erin om jongeren massaal te verleiden producten te kopen.

Uit een onderzoek van Arteveldehogeschool en Comeos dat bijna negen op de tien jongeren influencers volgen. Bij volwassen is dat maar de helft.

Maar het zal niet bij jongeren blijven. ‘De doelgroep zal uitgebreid worden naar groepen met meer koopkracht, naarmate Temu aan marktaandeel wint’, zegt De Waele.

‘Gratis’

Je kunt er gratis producten krijgen, maar dat is op korte termijn zeer verlieslatend voor Temu. ‘Toch kan het moederbedrijf die verliezen dragen, omdat zusterbedrijf Pinduoduo zeer winstgevend is. Het is een van de populairste shoppingapps in China met 750 miljoen bezoekers per maand’, verduidelijkt De Waele.

Waarom maakt Temu die verliezen dan? Om nu veel data van (nieuwe) gebruikers te verzamelen, waardoor ze later gerichter kunnen adverteren om zo het marktaandeel te vergroten.

Consumenten kunnen kortingscodes verdienen als ze de app meermaals bezoeken of door spelletjes te spelen. Om echt gratis spullen te krijgen, moet je reclame maken bij je vrienden of familie. Door hen linkjes te sturen, waardoor zij de app ook gaan downloaden en gebruiken.

En die marketingstrategie lijkt te werken, volgens De Waele. ‘Mensen bezoeken Temu dagelijks. Kopers shoppen er om zich te amuseren, ze zijn niet per se op zoek naar een specifiek product, zoals wel het geval is bij Amazon en Bol.com’, zegt De Waele.

Al twee weken na de opstart in België, is het de meest gedownloade shopping-app in de appstore van Apple en Google Playstore-app.

Opgevoerde strijd met Shein

Hoewel Shein en Temu beide strijden om aandacht van het publiek voor goedkope Chinese producten, groeit Temu globaal genomen veel sneller dan concurrent Shein. Al na 22 dagen had 1 procent van de Duitsers de app op zijn gsm had staan. Shein had voor dezelfde evolutie 130 dagen nodig.

Er wordt verwacht dat Temu nog veel agressiever zal adverteren, dan het nu doet. ‘Afgelopen jaar gaf Temu 1,4 miljard uit aan samenwerkingen met influencers en het opkopen van advertentieruimte. Naar schatting zal dat bedrag oplopen tot 4 miljard’, zegt De Waele.

Volgens Shein gaat Temu het gevecht niet eerlijk aan. Influencers zouden regelmatig de twee fast-fashionretailers met elkaar vergelijken en ‘valse en misleidende’ dingen zeggen over Shein, waardoor ze klanten afsnoepen. Om die reden stapte Shein naar de rechtbank. Als Shein zijn gelijk krijgt, dan kan Temu gedwongen worden om het gebruik van influencers op sociale media in te perken.