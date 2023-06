Telefonisch overleg tussen Amerikaanse en Chinese ministers van Buitenlandse Zaken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Chinese ambtsgenoot Qing Gang hebben met elkaar telefonisch overlegd. Blinken heeft het belang van open communicatie benadrukt, terwijl Gang ‘nieuwe moeilijkheden’ in de betrekkingen tussen beide landen betreurd heeft.

Volgens een persbericht van het Amerikaanse State Department sprak Blinken over “het belang om open lijnen van communicatie te behouden”, om verantwoordelijk om te gaan met de Chinees-Amerikaanse relaties. Zo moeten “misrekeningen en conflicten” vermeden worden. Het ministerie benadrukt ook dat de VS op diplomatie blijven inzetten voor het wijzen op mogelijke bezorgdheden en mogelijke gebieden van samenwerking.

“We hebben gesproken over de lopende inspanningen om de communicatiekanalen open te houden en over bilaterale en globale kwesties”, tweette Blinken zelf over het gesprek.

Nieuwe moeilijkheden

Gang betreurde dan weer nieuwe moeilijkheden in de betrekkingen tussen beide landen, waarvoor de Chinese minister Washington met de vinger wees. “Sinds het begin van het jaar kampen de Chinees-Amerikaanse betrekkingen met nieuwe moeilijkheden en uitdagingen”, aldus Gang aan Blinken, volgens een persbericht van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “Het is duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is.”

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Washington en Peking opgelopen, onder meer na de passage boven Amerikaans grondgebied van een ballon, waarvan de VS menen dat het om een spionagetuig ging. Daarop annuleerde Blinken een gepland bezoek aan China. Volgens functionarissen trekt Blinken op 18 juni naar Peking, maar dat is nog niet formeel aangekondigd.