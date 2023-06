Twee illegale schrootophalers uit Roemenië betrapt in Voeren

De politie Voeren heeft dinsdag twee illegale Roemeense schrootophalers betrapt in Moelingen. Hun bestelwagen werd in beslag genomen en de mannen kregen de nodige pv’s. Later op de dag werden ook een 17-jarige bromfietser en zijn 30-jarige vriendin beboet.

De twee Roemenen werden door de politie betrapt toen ze met hun volgeladen bestelwagen illegaal oude metalen aan het ophalen waren in Moelingen. Ze bleken geen vergunning te hebben voor afvaltransport en hun bestelwagen had ongeldige Franse nummerplaten. De bestelwagen en lading werden in beslag genomen. Er werden meerdere pv’s opgesteld voor onder andere sluikwerk, illegaal afvaltransport, overlading, niet-verzekering en technische eisen.

In de namiddag trok een Nederlandse bromfietser de aandacht van de politiepatrouille toen hij een leeg flesje in de berm gooide. De 17-jarige jongeman kreeg een GAS-boete voor sluikstorten, maar ook een pv omdat hij als minderjarige bestuurder een passagier vervoerde, namelijk zijn 30-jarige vriendin. Bovendien bleek hij onder invloed van cannabis. De vriendin, die eigenaar was van de bromfiets, kreeg een pv omdat ze haar voertuig had toevertrouwd aan iemand onder invloed van drugs.