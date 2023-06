Wetgeving diepzeemijnbouw versterkt voor duurzame exploitatie van mariene hulpbronnen

Themabeeld. — © via REUTERS

De federale regering heeft vorige vrijdag ingestemd met een voorontwerp van wet over diepzeemijnbouw om de duurzame exploitatie van mariene hulpbronnen te waarborgen. Dat melden minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) woensdag.

De bodem van de oceaan bevat een verscheidenheid aan waardevolle mineralen, vaak onder de vorm van polymetallische knollen en sulfiden en ferromangaankorsten. Die bevatten onder andere koper, nikkel, kobalt, mangaan en andere mineralen die essentieel zijn voor moderne technologieën.

De huidige Belgische wetgeving rond diepzeemijnbouw dateert van 2013 en bevat bepalingen rond prospectie, exploratie en exploitatie. Met de nieuwe wetgeving wil België de diepzeemijnbouwsector reguleren en zorgen voor verantwoorde praktijken die de ecologische impact voorkomen en minimaliseren.

De nieuwe tekst bevat strikte milieunormen om te zorgen dat de diepzeemijnbouwactiviteiten geen enkele onaanvaardbare schade toebrengen aan het mariene ecosysteem.

Een Belgisch sponsorcertificaat kan bekomen worden indien het voorgedragen exploratie- of exploitatieproject conform de hoogste milieustandaarden kan plaatsvinden. Er moeten ook voldoende mogelijkheden voorzien worden om het certificaat te bekrachtigen, te schorsen of in te trekken indien de omstandigheden dat vereisen.

Transparantie

Voorts zet de wet in op een participatieve en transparante besluitvorming. Zo wordt het brede publiek geconsulteerd in de procedure tot toekenning, wijziging of hernieuwing van het sponsorcertificaat. Ook zal de federale overheid het jaarverslag van de gesponsorde partij en elk ander relevant geacht document publiceren.

Daarnaast moeten exploitanten gedetailleerde informatie verstrekken over hun activiteiten, inclusief de gebruikte technologieën, de beheersmaatregelen die zijn genomen en de resultaten van milieumonitoring. Onafhankelijke controles en audits zullen worden uitgevoerd om de naleving van de wetgeving te waarborgen.

De tekst wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Na eventuele aanpassingen is het aan het parlement om er zich over te buigen.