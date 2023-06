Ze kunnen nog amper door één deur, maar PS en MR vinden elkaar in verzet tegen rijbewijs met punten: “Sabotagepolitiek”

Een rijbewijs met twaalf punten en bij elke verkeersovertreding gaan daar punten vanaf. Dat is het principe van een rijbewijs met punten. Een systeem dat onder meer in Frankrijk bestaat, en dat volgens een studie van verkeerscentrum Vias ook bij ons goed zou werken om hardleerse verkeersovertreders van de weg te houden.

In het regeerakkoord hadden de Vivaldi-partijen afgesproken om een studie te laten uitvoeren. Maar nu de resultaten van die studie zo positief zijn, willen vijf van de zeven regeringspartijen ook nog een stap verder gaan en het systeem ook echt invoeren. Maar PS en MR, die daar al langer tegen zijn, hebben hun verzet nu opgedreven.

Uit een regeringsnota die het Nieuwsblad kon inkijken, blijkt dat ze een gezamenlijk tegenvoorstel hebben gedaan. Onder de titel ‘Alternatief voor rijbewijs met punten’ stellen ze een pakket maatregelen voor rond vier “assen”: een databank met overtreders, pakkans verhogen, automobilisten sensibiliseren en straffen verhogen.

Ongeloofwaardig

“Een compleet ongeloofwaardig pakket maatregelen”, zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit), die vanuit het parlement al jarenlang ijvert voor het rijbewijs met punten. “Dit is een zeer cynische sabotagepolitiek. Wanneer het over de pensioenen en andere hervormingen gaat, staan PS en MR elkaar voortdurend naar het leven. Maar wanneer het over verkeersdoden gaat, vinden ze elkaar nu ineens wel, enkel en alleen uit schrik om stemmen te verliezen.”

Volgens Vandenbroucke staat het tegenvoorstel vol met maatregelen die ofwel al zijn uitgevoerd, ofwel geen impact hebben of die de Waalse regering – met PS en MR – zou kunnen nemen, maar niet doet. Wanneer het bijvoorbeeld over een hogere pakkans gaat, zou de Waalse regering volgens Vandenbroucke zelf meer trajectcontroles kunnen installeren. En wanneer het over hogere straffen gaat, stellen PS en MR onder meer voor om hogere boetes uit te schrijven voor parkeren op een gehandicaptenplaats. “Ik ben daar ook voor, maar dat heeft absoluut niks met verkeersveiligheid te maken.”

Onbegrijpelijk

MR-vicepremier David Clarinval laat weten nog steeds achter die nota te staan. “Kijk naar de situatie in Frankrijk”, aldus zijn woordvoerder. “Het rijbewijs met punten heeft er geleid tot een stijging van het aantal mensen dat zonder rijbewijs rondrijdt. Bovendien benadeelt het systeem de bestuurders die vaak onderweg zijn, waardoor professionelen een hoger risico hebben om hun werkinstrument te verliezen.” Volgens MR is het dan ook beter om in te zetten op extra handhaving en controles om zo “wegcriminelen en recidivisten” van de weg te houden.

Ook PS noemt het rijbewijs met punten “een initiatief tegen wegpiraten dat zijn doel mist”. De partij voegt er nog aan toe dat ze voor een boetesysteem is met hogere bedragen naarmate de bestuurder een hoger inkomen heeft.

“Ik begrijp al die schijnargumenten echt niet”, zegt Joris Vandenbroucke. “Zeker voor een regio als Wallonië is de weerstand onbegrijpelijk. In de hele Europese Unie vallen enkel in het oosten van Polen en in Roemenië meer verkeersdoden per inwoner dan in Wallonië. Hoeveel meer doden moeten er nog vallen vooraleer PS en MR hun verantwoordelijkheid nemen?”