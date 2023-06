Journaliste Loubna Khalkhali mag geen hoofddoek dragen voor VRT NWS: “Afspraak is in goed overleg gemaakt”

In een Instagramvideo van de Vranckx-redactie over influencers die Syrië afbeelden als ultieme vakantiebestemming is Loubna Khalkhali plots zonder haar gekende hoofddoek te zien. De VRT-journaliste bevestigt aan StampMedia dat het bedrijfsbeleid dat niet toelaat.

Loubna Khalkhali, die zonder hoofddoek in de Instagramvideo verscheen, bevestigt aan jongerenmedia-agentschap StampMedia dat het dragen van een hoofddoek volgens het beleid van VRT NWS niet is toegestaan. VRT-woordvoerder Barbara Callier geeft meer duiding over dat beleid. “VRT NWS vraagt in lijn met haar deontologie en de bepalingen van de beheersovereenkomst en het mediadecreet een neutrale houding van medewerkers als zij een publieke rol opnemen, zoals een presentatie van het Journaal, De Afspraak of in een video online. Dat betekent onder meer dat zij geen religieuze symbolen zoals een kruisje of hoofddoek dragen tijdens zo’n presentatie.”

“In alle andere programma’s, buiten die nieuws- en duidingscontext, kan een religieus symbool dan weer wel”, vervolgt de woordvoerder. “Zo heeft Loubna Khalkhali de VRT MAX-reeks Sheroes gepresenteerd en droeg ze toen wel haar hoofddoek. Tijdens publieke opdrachten voor VRT NWS niet. Die afspraak is in goed overleg gemaakt. In haar persoonlijke leven draagt Loubna vaak een hoofddoek, soms ook niet. Dat behoort tot haar individuele vrijheid.”

Katia Segers, politica van Vooruit en voormalig lid van de Commissie Media van het Vlaams Parlement, reageert op het antwoord van de VRT: “Ik denk dat we in onze samenleving grotere problemen hebben dan het feit of iemand al dan niet een hoofddoek draagt. Ik begrijp niet dat we nog steeds met dergelijke zaken moeten bezig zijn.”

“Te belangrijk”

“Als de VRT in haar beheersovereenkomst ervoor pleit om diversiteit te tonen, vind ik dat Loubna een hoofddoek zou mogen dragen, als dat deel van haar identiteit is. Het gaat tenslotte toch om wat ze doet, niet wat ze draagt. Op termijn zal onze samenleving moeten evolueren en zou het niet meer mogen uitmaken of een journalist een hoofddoek draagt”, besluit Segers.

In de reacties onder de Instagramvideo zegt iemand het jammer te vinden dat Khalkhali “hiervoor (de policy van VRT, red.) gezwicht is.” De journaliste pareerde die opmerking door te zeggen dat ze voor zichzelf een afweging heeft gemaakt. “Believe me, het was niet makkelijk. Maar ik vind het te belangrijk om die verhalen en de onderdrukte stemmen te laten horen.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op StampMedia.