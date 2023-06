Fox News noemt Biden “wannabe dictator”

De conservatieve Amerikaanse tv-zender Fox News zond live de speech van Donald Trump uit, die zijn supporters toesprak nadat hij voor een federale rechtbank was voorgeleid. De ex-president werd formeel in verdenking gesteld van 37 strafrechtelijke aanklachten, waaronder “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” en “belemmering van de rechtsgang”.

Toen tijdens de speech ook huidig president Joe Biden een (ongerelateerde) toespraak gaf, zette Fox News de beelden naast elkaar. De beschrijving eronder luidde: “Wannabe dictator spreekt aan het Witte Huis nadat hij zijn politieke rivaal liet arresteren.”

Dat label was minstens 30 seconden lang te zien. Alvast lang genoeg om opgemerkt te worden door tal van kijkers en andere media, en kritiek uit te lokken op Twitter.

Biden ontkent dat hij een rol heeft gespeeld in het onderzoek en de vervolging van Trump door zijn ministerie van Justitie. De president en het Witte Huis hebben al meermaals geweigerd te reageren op de zaak.

Fox News-anker Brian Kilmeade leidde de speech van Trump in met de woorden: “Dit is de president van de Verenigde Staten.”