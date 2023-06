Trump: “Sokzaak van Bill Clinton toont dat ik recht had om geheime documenten mee te nemen”

Ex-president van de VS Donald Trump heeft na zijn voorgeleiding in de rechtbank zijn aanhangers toegesproken. Hij beweerde dat de “sokzaak” van Bill Clinton toont dat hijzelf het recht had om geheime documenten uit het Witte Huis mee te nemen.

Trump was dinsdag voorgeleid in de federale rechtbank van Miami, waar hij in verdenking werd gesteld van 37 aanklachten, waaronder “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid”, onder de spionagewet, en “belemmering van de rechtsgang”. De oud-president pleitte onschuldig.

Tijdens een toespraak voor zijn supporters op zijn golfclub in New Jersey, noemde Trump de aanklachten nadien “afschuwelijk machtsmisbruik” en verkiezingsinmenging. “Een corrupte zittende president heeft zijn belangrijkste politieke tegenstander laten arresteren op valse en verzonnen aanklachten waaraan hij en talrijke andere presidenten schuldig zouden zijn, midden in een presidentiële verkiezingscampagne waarin hij vreselijk aan het verliezen is.”

Volgens Trump willen de Democraten opnieuw de presidentsverkiezing “stelen” en zijn dit praktijken van een fascistisch of communistisch land. Biden, die de geschiedenis zal ingaan als “de meest corrupte president van ons land”, wil samen met zijn “bende van zijn naaste schurken, buitenbeentjes en Marxisten” de Amerikaanse democratie vernietigen, klonk het.

De “Clinton sokzaak”

“Ze bedreigen me met 240 jaar celstraf”, aldus Trump. Volgens hem wordt de spionagewet uit 1917 onrechtmatig tegen hem gebruikt. “Die was bedoeld om verraders en spionnen te vervolgen voor zulke vreselijke daden dat alleen de doodstraf zou volstaan. De wet was niet bedoeld voor een president die legaal zijn eigen documenten bijhoudt.”

© REUTERS

Trump argumenteerde dat de documenten onder de ‘presidential records act’ vallen, wat het een burgerlijke kwestie en geen strafzaak zou maken. Volgens hem toont de “Clinton sokzaak” aan dat hijzelf het recht had om de documenten te hebben. Bill Clinton zou na het verlaten van het Witte Huis 79 geluidsbanden in zijn soklade hebben bewaard, waaronder gevoelige informatie. Clinton werd niet strafrechtelijk vervolgd én won de rechtszaak over de kwestie, aldus Trump.

In de zaak werd volgens hem geoordeeld dat onder de ‘presidential records act’ de president tijdens zijn ambtstermijn zelf mag beslissen om persoonlijke documentatie te scheiden van presidentiële. Bovendien luidde het dat het nationaal archief (NARA) niet de bevoegdheid heeft om materiaal aan te duiden als presidentiële documentatie. Alleen de president heeft die autoriteit, klonk het.

“Gelijk welke documenten de president kiest om mee te nemen: hij heeft het absolute recht om dat te doen. Dat is de wet”, besloot Trump. Volgens hem is daarom nog nooit een andere president, zelfs als die meer documenten meenam, onderzocht, laat staan aangeklaagd. “Ze moeten deze zaak onmiddellijk laten vallen. Ze zijn dit land aan het vernietigen.”

© REUTERS

“Dozen met persoonlijke bezittingen”

Waarom hij al die dozen eigenlijk meenam van het Witte Huis naar zijn landgoed Mar-a-Lago? Volgens Trump zaten er veel persoonlijk bezittingen in. “Dat kan je zien op de in scène gezette foto’s, waarbij iemand dozen over de vloer heeft uitgekieperd. Er zijn krantenknipsels, duizenden foto’s die we bewaarden, kleren en schoenen, memorabilia... Ik had nog geen kans gehad om door al die dozen te gaan. Dat zou veel tijd in beslag nemen en ik heb een heel druk leven. En ze maken het nog drukker doordat ik constant moet vechten. Uit de ‘sokbeslissing’ leek er ook geen haast bij te zijn.”

Trump klaagde dat de FBI de foto’s in scène zette, waarbij agenten tijdens hun inval geheime documenten over de vloer strooiden, en de beelden illegaal aan de pers lekten. Ze namen volgens de oud-president ook zijn medisch dossier en paspoort mee, en braken zijn kluis open, waar niets in te vinden was. “Volgens de presidential records act moest ik onderhandelen met NARA, precies wat ik aan het doen was, tot met wapens zwaaiende agenten binnenvielen. De raid was een inbreuk op mijn rechten onder het vierde amendement, om beschermd te zijn tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagnames.”

“Ik ben niet degene die denkt dat hij boven de wet staat, ik ben de enige die de wet volgde. Het zijn Biden en zijn corrupte ministerie van Onrecht die denken dat ze boven de wet staan”, aldus Trump.

“Biden en Clinton braken wél wet”

De Republikein klaagde aan dat Justitie werkt met twee maten en gewichten. Zo zou Joe Biden als senator en als vicepresident wél illegaal documenten meegenomen hebben. “Hij bewaarde een deel in Chinatown, wat schokkend is als je weet hoeveel geld zijn familie kreeg van China. Ik vraag me af hoe vaak de Chinese vrienden daar de documenten bekeken.” Omdat Biden toen niet onder de presidential records act viel maar onder “veel striktere federale wetten”, zouden daarop ook heel zware straffen staan. “Maar met hem gebeurde niets.”

Ook Hillary Clinton had geen presidentiële autoriteit, maar zou illegaal informatie bewaard hebben op een server in haar kelder. “Toen ze betrapt werd, wiste ze alles ondanks een dagvaarding van het congres, en sloeg ze haar gsm’s met een hamer kapot. Dát is belemmering!” Maar ze werd beschermd door de FBI en Justitie, volgens Trump. Ze werd overigens ook niet vervolgd toen ze honderdduizenden dollars aan meubels en porselein meegenomen zou hebben uit het Witte Huis.

© Getty Images via AFP

“Hillary Clinton en Joe Biden braken de wet en werden niet aangeklaagd. Ik deed alles juist en ze hebben mij wel aangeklaagd”, klonk het.

“Aanklager om Biden te vervolgen”

Volgens Trump worden zijn rechten op gruwelijke wijze geschonden door een als wapen ingezet “ministerie van Onrecht”. De aanklager, Jack Smith, is een “gestoorde Trump-hatende schurk” en “razende gek” die zich wel vaker bezighoudt met politieke “hit jobs”. De vervolging gebeurt door dezelfden die al zeven jaar lang “een illegale campagne van psychologische oorlog voeren” tegen het Amerikaanse volk. Daarbij noemde Trump alle zogenaamde “hoaxes”, zoals het Rusland-onderzoek.

“Het is een gevecht van desinformatie om de radicaal linkse buitenbeentjes te beschermen”, aldus Trump. Het zou dan ook geen toeval zijn dat de aanklachten tegen hem werden overgemaakt net toen volgens Trump bewijs naar buiten kwam dat Joe Biden 5 miljoen dollar smeergeld aannam van het Oekraïense Barisma. “Ze gebruiken mij om de aandacht af te leiden van de echte spionage en misdaad.”

“Als de communisten hiermee wegkomen, zal het niet stoppen bij mij. Ze zullen hun vervolging opdrijven van christenen, pro-life activisten, ouders in schoolraden” en anderen zoals zijn supporters in het publiek.

Trump beloofde dat hij als president een “echte speciale aanklager” zal aanstellen om achter de corrupte Biden aan te gaan, net als zijn hele familie en iedereen die betrokken is bij het vernietigen van de democratie, en bij uitbreiding het hele land.

Trump zal ook de “deep state” uitroeien. “Zij willen mijn vrijheid afnemen omdat ik ze nooit die van jullie zal laten afnemen. Ze willen me het zwijgen opleggen omdat ik ze niet zal toestaan jullie het zwijgen op te leggen. Ze komen niet achter mij aan, ze komen achter jou aan, ik sta gewoon in hun weg.” Maar, zo zwoer Trump, hij zál herverkozen worden en Amerika weer groots maken.

Trumps boodschap werd enthousiast onthaald door het publiek, dat tijdens zijn toespraak op de vooravond van zijn 77ste verjaardag ook “happy birthday” zong. “Het is een fantastische verjaardag. Ik werd net aangeklaagd”, aldus de Republikein. “We gaan het de beste verjaardag ooit maken.”