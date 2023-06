Nederlandse Leiden volgt zichzelf op als BNXT-kampioen na pittige basketbaltopper tegen Oostende

Oostende is niet de eerste Belgische winnaar van de BNXT League. De West-Vlamingen vonden onvoldoende juiste opties en scorende handen tegen titelverdediger Leiden. Ze teerden teveel op individuele klasse van Gillet en co dan op samenspel. Maar het smakeloze matcheinde hadden deze Zeekapiteins ook niet verdiend.

Rutherford en Hammond namen de beste start: 8-13 en 12-19. Vroeg in de negende minuut had coach Gjergja al zijn volledige basis vervangen. Toen Bleijenbergh een alley-oop-pass van Barcello afwerkte, kreeg hij achtduizend handen op mekaar. Barcello bracht beide teams aan 19-19 op gelijke hoogte maar Venskus driepunterde at the buzzer van het initiële kwart naar 19-22. Het was de eerste Hollandse bom (1 op 3) en bij Oostende landde toen ook amper één van de zeven afstandspogingen in het netje.

Het tweede kwart was niet eens twee minuten jong of Hammond beukte Leiden met twee bommen naar 22-30. Jovanovic en Thurman naderden tot 32-34. Maar Bouwknecht smoorde dat herstel, weeral met een bom, in de kiem: 35-41, tijd voor een Oostendse time-put-aanvraag. Dat hielp niet meteen, want Hammond vuurde nog een bom af: 35-44. Hammond herhaalde zichzelf nog eens aan 42-49 en aan 43-52, zijn vijfde bom, zijn 22ste punt. Wat een driepuntkracht! Met die voordelige marge zocht Leiden de kleedkamer op.

© BELGA

De opener van het derde bedrijf mocht er zijn: een dunk van Jovanovic die ook snel zijn derde en ook zijn vierde fout (52-54) hoorde. Iets later telde ook Rutherford vier streepjes naast zijn naam. Van der Vuurst bracht met een bom Oostende 57-56 voorop maar één actie verder hoorde hij zijn derde fout. Ook Buysschaert was dat lat halverwege het derde bedrijf beschoren. Toen ging Gillet nogmaals voorop in de strijd. Vijf punten van helm voedden de Oostendse 7-0-run die naar 64-57 leidde. Een strijd tussen van der Vuurst en Hammond kostte beiden hun vierde fout. Nog voor het halfuur volgde ook een vierde fout voor Buysschaert. Na balverlies van Tyree scoorde Ververs de aansluitingstreffer, 66-65.

Ijzersterk vatten Schaftenaar (6) en Ververs (4) het vierde wedstrijdschuifje aan. Die 0-10 in iets meer dan drie minuten kwam hard aan. Met bommen van Van der Vuurst en Troisfontaines milderde Oostende tot 72-77 maar toen hoorde Troisfontaines zijn vijfde fout. Leiden sprintte naar 72-81. Oostende gaf niet op, naderde via van der Vuurst naar 74-81.

© BELGA

En toen kreeg deze topper een zuur extraatje. Bij een aanval van Gillet hoorde de Luikenaar een aanvallende fout in een duel met Ververs. Een omgekeerde beslissing was ook mogelijk. Nog 1’37” op de klok. Het was de eerste fout van Gillet die als kapitein om uitleg vroeg. De Nederlandse ref Van Sloten smeerde hem meteen een technische fout aan en een minuut later deed ook ref Geller dat. De Speler van het Jaar, die de beste stats van deze drie finales had, moest onder applaus van zijn supporters, wegens twee technische fouten de arena verlaten. In die commotie hoorde ook coach Gjergja een technische fout. Wat een sisser was dat einde. Leiden won met 80-91.