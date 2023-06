Gauthier Ganaye verliet zinkend schip KV Oostende en trok naar RWDM: “De mensen moeten te weten komen wie ik écht ben”

Een deel van de RWDM-supporters was sceptisch over de komst van Gauthier Ganaye. De Fransman hoopt in Sint-Jans-Molenbeek echter met een propere lei te kunnen beginnen. Een gesprek met de voormalige sterke man van KV Oostende over de nabije en ruimere toekomst van RWDM.

Begrijpt u de ongerustheid van de fans, die opmerkten dat alle clubs uit het Pacific Media Group-netwerk, waar u tot voor kort aan de slag was, degradeerden? Naast KV Oostende ook AS Nancy, Barnsley FC en Esbjerg fB.

“Om te beginnen wil ik erop wijzen dat ik met de degradaties van Barnsley en Esbjerg niets te maken heb. We hebben het hier over twee totaal verschillende zaken. De Eagle Football Group is een familie van clubs die elkaar helpen, waardoor we elkaar op het gepaste moment de juiste booster kan geven. Kijk maar naar de meerwaarde die Jake O’Brien hier gebracht heeft. Wie in een netwerk zit, kan aan veel meer middelen geraken dan wie enkel op zichzelf werkt”.

“Pacific Media Group was iets anders. Nooit was er een georganiseerde synergie. Slechts bij twee van bovengenoemde clubs heb ik trouwens een functie uitgeoefend”.

Sta ons dan toch toe te zeggen dat uw passages bij Oostende en Nancy op een valse noot geëindigd zijn.

“Oostende laat inderdaad een bittere nasmaak na. We hadden daar iets moois opgebouwd, zeker als je je bedenkt dat de club bij de overname in zeer slechte papieren zat op financieel vlak. We hebben de club echter zeer snel weer op de rails gekregen, zowel sportief als financieel. Uiteindelijk degradeerden we dan, zij het dan wel met slechts een hele kleine achterstand”.

Ganaye in betere tijden bij KV Oostende. — © Simon Mouton

Om op de vraag terug te komen: begrijpt u de ongerustheid?

“Ja, die begrijp ik. De manier waarop ik geportretteerd werd in de pers… Het komt erop aan dat de mensen te weten komen wie Gauthier Ganaye écht is. Ach, je zou het eens kunnen vragen aan de supporters van Barnsley. Mocht ik daar nu naartoe gaan, zou ik denk ik een maand moeten blijven alvorens ik mijn eerste pintje zelf kan betalen (lacht)”.

Ongerustheid is er ook over de toekomst van Vincent Euvrard. Het is stilaan de vraag van een miljoen in Molenbeek: zal hij het zijn die de eerste training zal leiden?

“De tweede en de derde ook (lacht). Kijk, ik heb de geruchten over zijn mogelijke vertrek in de pers gelezen, wat er ook van aan was. Ik kan alleen maar zeggen dat ik nu al even met Vincent werk en dat ik nooit het gevoel heb gehad dat ik samenwerkte met een kerel die hier binnen drie dagen vertrekt”.

Als we het dan toch over de lange termijn hebben: wat is de doelstelling van RWDM in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau?

“Het is allemaal een beetje dubbel. Enerzijds moeten we genieten van het feit dat we voor het eerst in lang weer op het hoogste niveau aantreden. Maar er is natuurlijk ook de harde realiteit: met drie potentiële dalers zullen we meteen op het appel moeten staan. Dat noopt tot nederigheid”.

Bent u bereid aan die band met de supporters te werken?

“Je kunt niet anders dan de band met de supporters langzaam op te bouwen. Vertrouwen krijg je niet zomaar cadeau. Als we hen kunnen tonen dat er aan het hoofd van hun club mensen staan die naar hen luisteren en hen echt willen betrekken bij de club, zitten we goed”.

Luisteren naar hun voorstellen, behoort dat ook tot uw takenpakket?

“Toch wel. Ik wil graag luisteren naar alles wat met deze club en zijn geschiedenis en cultuur te maken heeft. Mijn functie omdat ook een vertegenwoordigende rol, en dat is het belangrijk om met mensen te praten. Zullen we alle wensen kunnen vervullen? Waarschijnlijk niet. Zal alles realistisch zijn? Waarschijnlijk niet. Maar er zal altijd wel een goed idee tussen zitten”.

Ganaye wil een connectie aangaan met de fans. — © BELGAIMAGE

Maar dat zijn op dit moment niet uw prioriteiten, neem ik aan?

“Dat lijkt me evident gezien de periode van het jaar. Het gaat dan niet alleen over het aantrekken van nieuwe spelers, maar ook over het bewaren van de continuïteit. Als we terugkijken naar het parcours van de laatste stijgers, is dat toch altijd een cruciale factor gebleken. Helaas zullen van de elf basisspelers van de titelwedstrijd tegen de RSCA Futures nog amper spelers zijn op de eerste training. Ik heb dus nog werk”.

U krijgt gelukkig hulp. COO Maxime Vossen was er al, Head of Recruitment Tom Chambers is nieuw. U haalde hem naar RWDM?

“Dat klopt. Ik heb zowel in Engeland als in België met hem samengewerkt. Het is een harde werker die over de nodige expertise beschikt. Tom is momenteel een scoutingcel op poten te zetten die exclusief voor RWDM zal werken. We blijven natuurlijk ook gebruikmaken van de andere Eagle-partners, maar je hebt ook echt mensen nodig die live trainingen gaan volgen, die honderd procent van hun tijd aan RWDM besteden. Dat is belangrijk, want dat zal ervoor zorgen dat we een ploeg zullen kunnen samenstellen die aangepast is aan ons DNA”.

Vergis ik mij nu, of zullen er op de eerste training maandag écht weinig spelers zijn?

“Een vijftiental veldspelers, schat ik. Er ontbreekt natuurlijk een paar man vanwege interlandverplichtingen. Spelers wier contract op 30 juni afloopt, zullen trouwens ook niet meer present tekenen”.

Dat biedt een paar jeugdspelers misschien de kans om van de A-kern te mogen proeven.

“De voetbalwereld gonst van mooie voetbalverhalen waarbij een speler ergens een gat moet opvullen en het zo goed doet dat hij een revelatie wordt. Ik heb het bij KV Oostende zelf meegemaakt met Arthur Theate. Zou hij meteen zoveel speeltijd hebben gekregen als de kern al vroeger op punt stond? Ik ben er niet zeker van”.

John Textor zorgde de laatste weken voor wat storm bij RWDM. — © Isosport

Het gat opvullen met jeugdspelers. Zeggen dat het een van de verwijten van John Textor aan het adres van Thierry Dailly was in zijn communiqué van twee weken geleden…

“Het heeft geen zin om halsbrekende toeren uit te halen om een speler op tijd in Molenbeek te krijgen als dat impliceert dat we toegevingen moeten doen op het gebied van kwaliteit of mentaliteit. We moeten veeleisend zijn, ook al weten we natuurlijk maar al te goed dat er deadlines zijn die we moeten respecteren”.

Veel van de vertrekkers zijn huurspelers, vaak van zusterclubs. Is er een mogelijkheid dat zij terugkomen?

“Een deel van die huurspelers van vorig seizoen waren belangrijk voor het behalen van de titel. Die spelers zouden we dan graag opnieuw naar Molenbeek halen, definitief of via een nieuwe uitleenbeurt. Er liggen nog een pak dossiers op tafel. Niemand is evenwel al resoluut geweest in zijn antwoord, in de positieve noch in de negatieve zin”.

Een huurspeler van een zusterclub een jaar langer houden, dat is vast moeilijker dan het klinkt.

“We zitten hier inderdaad niet in Amerika. We moeten met de speler rond de tafel gaan zitten om het project opnieuw uit te leggen. Hoe we gaan spelen, hoe we de speler dit seizoen gaan gebruiken… Het is niet zo simpel als pionnetjes op een spelbord voortbewegen”.

Als de nood het hoogst is, kunt u nog altijd een blik Oostende-spelers opentrekken. Daar heeft u tenslotte nog steeds contacten.

“Dat sluit ik niet uit. Eerlijk gezegd kan het mij geen fluit schelen waar onze sleutelspelers vandaan komen. Is dat nu van Oostende of Botafogo… Het belangrijkste is dat ze passen in het plaatje dat we voor ogen hebben, dat ze onze speelstijl makkelijk kunnen adopteren”.