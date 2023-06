Waarschuwing over Nord Stream-sabotageplan kwam van Nederlanders

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD briefte de CIA in juni over een vermeend Oekraïens plan om de Nord Stream-pijpleidingen te saboteren.

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD heeft Amerikaanse collega’s bij de CIA in juni 2022 getipt over een vermeend Oekraïens plan om de Nord Stream-pijpleidingen op te blazen. Dat meldde de Nederlandse nationale omroep NOS dinsdag.

De melding van de MIVD zou er gekomen zijn drie maanden voor de daadwerkelijke sabotage van Nord Stream. De MIVD zou via een bron in Oekraïne vernomen hebben dat een aanslag op til was, blijkt uit onderzoek van de NOS, Nieuwsuur, het Duitse weekblad Die Zeit en de Duitse publieke omroep ARD.

De in juni geplande sabotageactie ging uiteindelijk niet door. Maar eind september werden de Nord-Stream pijpleidingen alsnog opgeblazen, volgens een gelijkaardig scenario als het plan dat de MIVD drie maanden eerder had gesignaleerd.

Vorige week berichtte The Washington Post al over het plan, op basis van gelekte Pentagon-documenten. De Post meldde dat de informatie afkomstig was van een Europese inlichtingendienst. Dat was de MIVD, bericht de Nederlandse publieke omroep.

Volgens de informatie die de dienst vergaarde, zou het oorspronkelijke plan ontwikkeld zijn onder leiding van generaal Valeri Zaloezjny, de stafchef van het Oekraïense leger. De sabotage zou toevertrouwd zijn aan een klein team van professionele duikers.

Geen zekerheid

Toen de Nederlanders lucht kregen van het plan, lichtten ze midden juni de Amerikanen in en later ook de Duitsers. De aanslag was gepland rond het einde van een Navo-oefening die op 17 juni afgerond zou worden.

De Amerikanen namen vervolgens contact op met Kiev. Het blijft onbekend of ze dat deden voor het moment dat de aanslag moest plaatsvinden of erna. Daardoor, stelt de NOS, “is onduidelijk of de Oekraïners het aanvankelijke plan vanwege de Amerikaanse waarschuwing hebben afgeblazen, of om een andere reden. Wel zegt een bron dat het plan na juni ‘on hold’ is gezet, en de CIA er niet van uit ging dat er nog een aanslag zou plaatsvinden.”

Op 26 september ontploften de Nord Stream-pijpleidingen dus toch. Die actie “sterkte de diensten in hun vermoeden dat Oekraïne achter de sabotage zat”, aldus de NOS. Tegelijk “melden inlichtingenbronnen dat er nog altijd geen volledige zekerheid is en er rekening wordt gehouden met verschillende opties. De MIVD doet nog altijd onderzoek naar de toedracht.”

President Biden wees na de aanslag met een beschuldigende vinger naar Rusland en had het over een ‘bewuste sabotagedaad’. Hij beloofde dat hij er samen met Amerikaanse bondgenoten alles aan zou doen ‘om te achterhalen wat er precies gebeurd was’. President Zelenski zei aan de Duitse krant Bild dat zijn land niet verantwoordelijk is voor de aanslag. ‘Zoiets zou ik nooit doen.’

De MIVD reageerde niet op de vragen van de NOS.

De Belgische militaire inlichtingendienst ADIV werd kort na de sabotageactie ingelicht door de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst wees toen op de vermoedelijke rol van Oekraïne bij de sabotage, schreef De Tijd zaterdag.