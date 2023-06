Cormac McCarthy, schrijver van ‘The road’ en ‘No country for old men’, op 89-jarige leeftijd gestorven

Cormac McCarthy, de Pulitzer Price-winnende Amerikaanse auteur van boeken als ‘The road’ en ‘No country for old men’, is op 89-jarige leeftijd overleden. McCarthy stierf een natuurlijke dood, aldus zijn zoon John.

“Cormac McCarthy was misschien wel de grootste Amerikaanse romanschrijver van zijn tijd”, zo reageerde de eveneens iconische auteur Stephen King op Twitter op het overlijden. Met ‘All the pretty horses’, ‘The road’ en ‘No country for old men’ heeft McCarthy dan ook enkele absolute klassiekers op zijn naam staan.

De zeer teruggetrokken schrijver had een zeer duistere kijk op de mensheid en schreef vaak over macabere of post-Apocalyptische toestanden. Zijn boeken stonden bol van onthoofdingen, brandstichtingen, verkrachtingen, incest, necrofilie, kannibalisme en noem maar op. “Er bestaat niet zoiets als een leven zonder bloedvergieten”, vertelde hij in 1992 nog aan The New York times in een zeldzaam interview. “Ik denk dat het idee dat onze soort op een of andere manier kan worden verbeterd, dat iedereen in harmonie zou kunnen leven, een heel gevaarlijk idee is.”

Ook zijn personages waren - net als hij - buitenstaanders. Hij vermeed de schijnwerpers, gaf geen lezingen, schreef geen flapteksten voor de boeken van andere auteurs, gaf nooit les over schrijven en stond gedurende zijn leven maar een handvol interviews toe.

Toch werd zijn werk uiteindelijk mainstream. De western ‘All the pretty horses’ won een National Book Award in 1992 en ‘The road’ won de Pulitzer Prize in 2007. Beide werken werden ook verfilmd, net als ‘No country for old men’. De Oscarwinnende prent, geregisseerd door Joel en Ethan Coen, bezorgde de kijkers het onuitwisbare beeld van acteur Javier Bardem als nihilistische huurmoordenaar Anton Chigurh, die zijn slachtoffers ombracht met een pneumatisch schietpistool bedoeld voor vee.

Een scène uit de verfilming van ‘The road’. — © NYT -WR

De filmposter van ‘No country for old men’. — © Image courtesy Ronald Grant / Mary Evans

Nobelprijs

De voorbije jaren werd de naam van McCarthy vaker geopperd als potentiële winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur. Criticus Harold Bloom noemde hem een van de vier grote Amerikaanse romanschrijvers van zijn tijd, naast Philip Roth, Don DeLillo en Thomas Pynchon.

Andere werken van Cormac McCarthy zijn onder meer ‘Blood meridian’, ‘The orchard keeper’ en ‘Child of god’. Vorig jaar verschenen nog ‘The passenger’ en ‘Stella Maris’ van zijn hand.