Te vroeg gegaan? Of net schade beperkt? De plus- en minpunten voor Remco Evenepoel na de eerste bergrit in Zwitserland op een rijtje

Balend en vloekend kwam Remco Evenepoel (23) in Villars-sur-Ollon over de meet. Gelost door Skjelmose en Gall spurtte hij net achter Ayuso naar een vierde plek. De wereldkampioen weet echter hoe hij met zo’n ontgoocheling moet omgaan. Tijdens het uitrijden – zo’n 10 minuutjes aan 100 watt – zette hij alle plus- en minpunten van de dag alweer helder op een rijtje.