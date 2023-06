“Weer een zonnige zomerdag, in nacht naar donderdag koelt het goed af”

Woensdag krijgen we opnieuw een zonnige zomerdag. Het blijft dus ook weer gegarandeerd droog.

De temperatuur loopt in Limburg op naar een maximum rond 27 a 28°C. Daarmee noteren we dag 7 van de lopende hittegolf, al is de hitte voor de meesten onder ons goed te verdragen.

In de ochtend is het nagenoeg windstil, namiddag waait de oosten- tot noordoostenwind aan gemiddeld 3 Beaufort.

Gedurende de nacht naar donderdag koelt het goed af. We krijgen minima rond 12 a 13°C. De wind kantelt helemaal naar het oosten en valt tegelijk grotendeels weg.

