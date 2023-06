Twee studenten en vijftiger dood aangetroffen in verschillende straten in Nottingham: politie gaat uit van één dader

In de Engelse stad Nottingham zijn dinsdagochtend drie mensen, twee universiteitsstudenten en een vijftiger, dood aangetroffen in verschillende straten. Tot duidelijk werd dat de incidenten gelinkt waren en er een dader was opgepakt, werd de stad een tijdlang hermetisch afgesloten.

De politie trof dinsdagochtend, net na 4 uur ’s ochtends (lokale tijd) eerst twee levenloze lichamen aan in Ilkeston Road – een centrale straat waarlangs veel studenten ’s nachts terugkeren van clubs of cafés. Het ging om twee universiteitsstudenten: de negentienjarige Barnaby Webber en een vriendin van wie de naam nog niet bekend is. Volgens een andere student was Webber een eerstejaarsstudent die cricket speelde. “De laatste dag zat erop, de examens waren gedaan. Net als veel andere studenten was Webber gaan feesten in nachtclub Prism om vervolgens in de vroege uurtjes te voet naar huis te wandelen. Nog vijf minuutjes en hij was thuis geweest.”

In eerste instantie werd gedacht dat de slachtoffer omver waren gereden, maar later bleken ze doodgestoken. “Ik keek uit het raam en zag een man helemaal in het zwart gekleed met een kap op, die aan het vechten was met de slachtoffers”, vertelde een ooggetuige daarover. “De vrouw riep help. Ik wou dat ik iets had geroepen om de aanvaller af te leiden. Daarna zag ik hem eerst die kerel neersteken, en dan het meisje. Hij stak meermaals – vier of vijf keer.”

Mensen doodgereden met busje

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten voor het tweetal. Vervolgens werden de agenten naar Milton Street geroepen, waar een busje had geprobeerd om in te rijden op drie mensen die stonden te wachten op de bus. Zij raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Wat daar precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

In Magdala Road werd vervolgens nog een derde dodelijk slachtoffer aangetroffen: een vijftiger. Vermoedelijk werd die man doodgereden met datzelfde busje.

Verdachte opgepakt

“Dit is een gruwelijk en tragisch incident waarbij drie mensen gestorven zijn”, zei politiechef Kate Meynell. “We geloven dat de drie incidenten met elkaar gelinkt zijn, en we hebben een man opgepakt. Het onderzoek zit nog in een vroege fase, en een team van agenten tracht te achterhalen wat er precies gebeurd is.” De in Bentinck Road opgepakte man is 31 jaar en werd aangehouden op verdenking van moord. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid, maar volgens Britse media gaat het “een zinloze daad van geweld”.

Gewapende politieagenten vielen dinsdagnamiddag ook een commercieel pand aan Ilkeston Road binnen. Na afloop werden daar twee jonge vrouwen in een politieauto gezet die daarna wegreed. De autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de nieuwe operatie, het is nog niet duidelijk wat de rol van de vrouwen in deze zaak is.

Het busje waarmee de verdachte reed. — © REUTERS

Onduidelijkheid

Lange tijd was niet duidelijk wat er aan de hand was. Zes straten in de stad werden dinsdagochtend afgesloten door de politie. Aan wandelaars en fietsers werd gevraagd er weg te blijven, automobilisten kregen de raad omleidingen te volgen. Zelfs het tramverkeer was een tijdlang onderbroken.

De Britse premier Rishi Sunak noemt het geweld “schokkend”. “Ik wil de politie en de hulpdiensten bedanken voor hun reactie op het schokkende incident in Nottingham vanochtend. Ik word op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen. We moeten de politie tijd geven om hun werk te doen”, aldus Sunak op Twitter.

